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日職／下二軍後首度練投 張奕：想再一決勝負

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
旅日投手張奕今天重新展開投球訓練。 圖／聯合報系資料照片
旅日投手張奕今天重新展開投球訓練。 圖／聯合報系資料照片

歐力士隊台灣投手張奕日前因手肘不適被下放二軍，今天重新展開投球訓練，雖然外界認為，想要擠進開幕先發輪值近乎「絕望」，但張奕表示：「還想要一決勝負。」

張奕今天在歐力士二軍的大阪舞洲球場開始練投，採取短距離投向網子的方式，以傳接球的力道投了十球，測試手肘狀況；張奕因手肘發炎，原訂3月4日對羅德的熱身賽先發被取消，當時首席兼投手總合教練高山郁夫曾表示，先不要太著急，讓他在二軍好好調整。

張奕上一次練投已是2月26日，之後因手肘緊繃而下二軍調整，他表示，這是一周來的第一次投球，因為這樣的緣故，所以很急著希望能夠以完整的狀態歸隊，再一次一決勝負。

張奕在2018年季中開始棄打從投，去年首度升上一軍先發，年底的世界12強棒球賽代表中華隊，先發對委內瑞拉、南韓隊皆未失分，好表現也被歐力士球團看重，原本被視為開季輪值的有力競爭人選。

隨著陽岱鋼、陳冠宇以及張奕向二軍報到，目前日職一軍只剩王柏融、宋家豪兩名台灣選手。

張奕 歐力士 宋家豪

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