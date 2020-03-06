日職／王柏融熱身賽首扛第4棒 連3戰安打
日職火腿隊今天在官辦熱身賽對戰阪神隊，「大王」王柏融擔任先發第4棒、左外野手，首打席就揮出安打，連3場敲安打，單場4支1，而火腿隊雖有11支安打但攻勢沒能串連，終場以0：3遭完封。
王柏融今年官辦熱身賽首度扛火腿隊先發「四番」，首局在2出局一壘有人時上場，面對阪神隊先發投手西勇輝，揮出右外野方向的安打，助火腿隊取得一、三壘有人的得分機會，但火腿隊沒能攻進分數。
3局上王柏融第2打席又在一壘有人時上場，擊出二壘滾地球出局，形成該局第3個出局數，5局上則在三壘有人時遭到三振，第8局對上望月惇志，再敲中外野飛球出局，單場4支1。
王柏融目前在日職官辦熱身賽出賽8場，合計20打數敲出7支安打，包括3支二壘打，有2分打點，吞下6次三振，打擊率3成50。
火腿隊此戰共敲出11支安打，但1分未得遭完封；阪神隊全場僅敲5支安打，其中3安集中在第5局，攻回致勝3分，西勇輝先發5局無失分奪勝投。
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