MLB／鞏冠敲安打擊率逾三成 張育成三打數無安打

印地安人隊雙台將今天同場上陣，張育成擔任先發第九棒、游擊手，總計三打數未敲安，打擊率降至1成74，替補出賽的吉力吉撈．鞏冠（朱立人）則是兩打數一安打，打擊率3成75，印地安人以7：1擊敗巨人。

張育成今天在三局上首次上場打擊，敲出游擊方向平飛球出局，四局上在兩出局、二壘有人時，敲出三壘滾地遭刺殺，未能賺進打點，七局第三次上場，敲成內野飛球，遭捕手接殺，隨後在七局下被換下場。

鞏冠則是在六局下接替捕手里昂（Sandy Leon）守備，七局上在張育成出局、提納（Jose Tena）安打後，接著上場打擊，敲出中外野方向一壘安打，九局上第一個上場打擊遭到三振。

張育成在春訓手感陷入小低潮，最近三場、七打數未能敲安，春訓23打數4支安打，不過其中有兩支二壘安打，另有兩打點；鞏冠在春訓多半替補上場，不過八打數敲出三安，有一支二壘安打、三打點的成績。

印地安人隊靠著外野手莫卡多（Oscar Mercado）在四局上的兩分砲取得領先，八局攻下三分、九局攻下兩分，將比數擴大，巨人隊僅靠貝爾特（Brandon Belt）陽春砲拿下一分，不過莫卡多在四局下因飛撲接球受傷，提前退場。