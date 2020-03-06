聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／廖文揚對戰前東家 慘遭獅咬
統一獅隊昨天在官辦熱身賽第二度對上味全龍隊，江辰晏先發四局失兩分，獅隊打線不僅上演「棒打前隊友」廖文揚的戲碼，全場共敲出十四支安打，包括五發全壘打，終場以九比五勝出，熱身賽兩勝都屠龍。
獅隊本周首戰以一分差險勝龍隊開胡，昨天砲手發威，以野手身分出賽的林安可在首局就從廖文揚手中轟出陽春砲，蘇智傑、鄭鎧文在三局下「背靠背」砲轟林旺億，陳鏞基在第六局從曹維揚手中敲出兩分彈，潘傑楷在第七局再補一轟。
廖文揚去年透過擴編選秀轉戰龍隊，昨天回到台南球場首度迎戰前東家，但僅投一點二局，被敲出五支安打，失四分，承擔敗投。龍隊打線雖有曾陶鎔演出單場雙響砲，最終仍以輸球收場，目前官辦熱身賽出賽五場一勝難求。
斗六球場昨天則進行今年官辦熱身賽首場「金控大戰」，中信兄弟黃恩賜繳出先發五局無失分表現，僅被揮出三支安打，打線則有高宇杰開轟，團隊在官辦熱身賽場場有全壘打演出，終場以七比三擊敗富邦悍將隊，熱身賽至今四戰全勝。
悍將隊左投陳仕朋昨天僅投三局，被掃出九支安打（一轟），有兩次保送、四次三振，失五分都是自責分，悍將隊在官辦熱身賽首戰開胡後，近期四連不勝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言