中職／廖文揚對戰前東家 慘遭獅咬

統一獅隊昨天在官辦熱身賽第二度對上味全龍隊，江辰晏先發四局失兩分，獅隊打線不僅上演「棒打前隊友」廖文揚的戲碼，全場共敲出十四支安打，包括五發全壘打，終場以九比五勝出，熱身賽兩勝都屠龍。

獅隊本周首戰以一分差險勝龍隊開胡，昨天砲手發威，以野手身分出賽的林安可在首局就從廖文揚手中轟出陽春砲，蘇智傑、鄭鎧文在三局下「背靠背」砲轟林旺億，陳鏞基在第六局從曹維揚手中敲出兩分彈，潘傑楷在第七局再補一轟。 統一獅林安可開轟。 圖／獅隊提供

廖文揚去年透過擴編選秀轉戰龍隊，昨天回到台南球場首度迎戰前東家，但僅投一點二局，被敲出五支安打，失四分，承擔敗投。龍隊打線雖有曾陶鎔演出單場雙響砲，最終仍以輸球收場，目前官辦熱身賽出賽五場一勝難求。

斗六球場昨天則進行今年官辦熱身賽首場「金控大戰」，中信兄弟黃恩賜繳出先發五局無失分表現，僅被揮出三支安打，打線則有高宇杰開轟，團隊在官辦熱身賽場場有全壘打演出，終場以七比三擊敗富邦悍將隊，熱身賽至今四戰全勝。

悍將隊左投陳仕朋昨天僅投三局，被掃出九支安打（一轟），有兩次保送、四次三振，失五分都是自責分，悍將隊在官辦熱身賽首戰開胡後，近期四連不勝。