中職／黃恩賜5局無失分 兄弟場場開轟4連勝

中信兄弟與富邦悍將隊在今年熱身賽首度碰頭，兄弟黃恩賜先發5局無失分，比下悍將隊左投陳仕朋，打線則有高宇杰敲出個人第2轟，終場兄弟以7：3勝出，至今4戰全勝。

黃恩賜今天先發5局，被揮出3支安打，送出4次三振，沒有失分。兄弟打線也在一開賽就有攻勢，首局靠連續安打從陳仕朋手中打下第1分，第2局靠4支安打再添2分，第3局林智勝、蘇緯達接連安打再下一城，高宇杰在4局上轟出陽春全壘打。

這是高宇杰在今年官辦熱身賽第2轟，兄弟目前4場熱身賽場場開轟，累積敲出17發全壘打。5局上又靠接連攻勢將比數拉開為6：0。

悍將隊陳仕朋先發3局，被敲出9支安打，失5分都是自責分，黃亦志接手2局再失1分。悍將隊打線則直到6局下才展開反攻，單局敲4安追回2分，7局下林益全在滿壘時擊出滾地球多添1分。

第9局面對悍將隊終結者陳鴻文，兄弟靠岳東華的三壘打展開攻勢，陳子豪高飛犧牲打追加1分進帳，終場中信兄弟就以4分差勝出，悍將隊吞下2連敗、4連不勝。