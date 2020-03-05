快訊

澳新冠肺炎音樂家曾在台開記者會 記者也成密切接觸者

澳洲確診個案 在台期間曾於國家音樂廳演出將隔離21人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／曾陶鎔雙響砲白搭 獅隊5轟再屠龍

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
江辰晏。 報系資料照
江辰晏。 報系資料照

味全龍隊廖文揚今天在官辦熱身賽先發上陣，首度迎戰首度迎戰前東家統一獅隊，但首局就挨林安可的全壘打，僅投1.2局失4分，獅隊全場揮出5發全壘打，終場以9：5奪勝，目前兩勝都是贏龍隊。

林安可今天擔任獅隊先發第2棒、右外野手，首局就從廖文揚手中轟出中外野陽春砲，2局下獅隊靠3支安打和雙盜壘戰術多添2分，林安可面對龍隊第2任投手林旺億再敲三壘打，獅隊拉開4：0領先，3局下獅隊蘇智傑、鄭鎧文連兩發全壘打拉開6分差。

龍隊前3局沒能從江辰晏手中攻進分數，4局上曾陶鎔轟出左外野2分砲，第6局又對劉軒荅轟陽春全壘打，幫助龍隊將比數追成3分差。

獅隊接著在6局下靠陳鏞基敲出2分全壘打，龍隊則在7局上從方建德手中再追2分，而潘傑楷在下半局再補一發陽春砲，幫獅隊追加保險分。

獅隊全場揮出14支安打，包括5發全壘打，潘傑楷單場4支3猛打賞，陳傑憲、林安可都是雙安表現。

龍隊則共敲出10支安打，曾陶鎔單場雙響砲貢獻3打點，張政禹、林旺衛也各有2安，但目前在官辦熱身賽仍是一勝難求。

林安可

延伸閱讀

中職／蘇緯達第4轟出爐 兄弟7轟屠獅

中職／投手群回穩 獅隊終止熱身賽3連敗

中職／獅隊熱身賽開箱 「二刀流」 林安可不如預期

中職／高國輝熱身賽首轟 于森旭致勝安屠龍

相關新聞

中職／黃恩賜5局無失分 兄弟場場開轟4連勝

中信兄弟與富邦悍將隊在今年熱身賽首度碰頭，兄弟黃恩賜先發5局無失分，比下悍將隊左投陳仕朋，打線則有高宇杰敲出個人第2轟，...

中職／新球季照常開打 馮勝賢：依衛福部規定執行

針對新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心今天公佈「公眾集會因應指引」，對於中華職棒球季是否能開打，指揮官陳時中指出，若能應...

中職／邀專家開首次防疫會議 官辦熱身賽加10場

受到新冠肺炎疫情影響，原定4月1日開打的2020棒球最終資格賽延至6月舉行，中職開幕戰也從原定的3月14日延後至3月28...

中職／曾陶鎔雙響砲白搭 獅隊5轟再屠龍

味全龍隊廖文揚今天在官辦熱身賽先發上陣，首度迎戰首度迎戰前東家統一獅隊，但首局就挨林安可的全壘打，僅投1.2局失4分，獅...

UBL／公開一級8強複賽10日開打 文化挑戰3連霸

108學年度大專棒球聯賽公開一級8強複賽，將在3月10日起在台體大棒球場開打，由文化大學、嘉義大學、國立體大、高苑科大、...

中職／古林睿煬、曾仁和合失4分 獅隊不敵英雄隊

統一獅隊今天與韓職培證英雄隊進行熱身賽，古林睿煬先發3局失3分，被列為6搶1中華隊觀察名單中的無合約投手曾仁和也隨隊出賽...

中職／火力持續升溫 兄弟7轟打到統一失神

中信兄弟隊在官辦熱身賽愈打愈猛，昨天在台南球場對統一獅之戰瘋狂七轟，終場以十四比六獲勝，官辦熱身賽三連勝，兄弟在這三戰累積十六支全壘打，蘇緯達貢獻四支。

中職／蘇緯達第4轟出爐 兄弟7轟屠獅

中信兄弟隊在官辦熱身賽砲火凶猛，今天在台南球場對統一獅之戰瘋狂七轟，三戰累積16支全壘打，蘇緯達個人包辦四支，兄弟終場1...

中職／廖健富致勝三壘打 猿隊熱身賽又贏了

樂天桃猿隊洋投卡本特、霸能今天在官辦熱身賽登板，兩人對富邦將隊合計投六局失三分，猿隊首局靠廖健富三壘打、陽耀勳二壘打攻下...

日職／王柏融代打敲安 熱身賽打擊率升至3成75

日本火腿隊今天繼續在札幌巨蛋對巨人隊進行熱身賽，旅日好手王柏融未先發，九局下出場代打揮出安打，官辦熱身賽打擊率從3成33...

棒球／春季甲子園考慮關門打 直接取消也是選項

日本新冠肺炎疫情擴大，原定19日開打的春季甲子園也受影響，大會目前考慮關門比賽，不開放觀眾進場，最嚴重也可能直接取消比賽...

中職／龍隊邁向一軍之路 二軍賽事17日開打

中華職棒今天公布新球季二軍前128場例行賽的賽程表，將從3月17日起開打，味全龍隊按照聯盟規定，正式從二軍賽事起步，明年...

熱門新聞

NBA／感嘆艾德里奇轉隊 里拉德：否則早奪冠

預約下一個喬丹或柯比 公牛19歲新人冒出頭

NBA／缺陣58場回歸 柯瑞大喊「終於」

NBA／勇士明主場戰暴龍 柯瑞將正式回歸

NBA／灰熊客場連兩戰淨勝39分 聯盟史上首見

NBA／唐西奇生涯22次大三元 創多項紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。