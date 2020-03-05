中職／曾陶鎔雙響砲白搭 獅隊5轟再屠龍

味全龍隊廖文揚今天在官辦熱身賽先發上陣，首度迎戰首度迎戰前東家統一獅隊，但首局就挨林安可的全壘打，僅投1.2局失4分，獅隊全場揮出5發全壘打，終場以9：5奪勝，目前兩勝都是贏龍隊。

林安可今天擔任獅隊先發第2棒、右外野手，首局就從廖文揚手中轟出中外野陽春砲，2局下獅隊靠3支安打和雙盜壘戰術多添2分，林安可面對龍隊第2任投手林旺億再敲三壘打，獅隊拉開4：0領先，3局下獅隊蘇智傑、鄭鎧文連兩發全壘打拉開6分差。

龍隊前3局沒能從江辰晏手中攻進分數，4局上曾陶鎔轟出左外野2分砲，第6局又對劉軒荅轟陽春全壘打，幫助龍隊將比數追成3分差。

獅隊接著在6局下靠陳鏞基敲出2分全壘打，龍隊則在7局上從方建德手中再追2分，而潘傑楷在下半局再補一發陽春砲，幫獅隊追加保險分。

獅隊全場揮出14支安打，包括5發全壘打，潘傑楷單場4支3猛打賞，陳傑憲、林安可都是雙安表現。

龍隊則共敲出10支安打，曾陶鎔單場雙響砲貢獻3打點，張政禹、林旺衛也各有2安，但目前在官辦熱身賽仍是一勝難求。