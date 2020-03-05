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為何不直接停止所有大型活動？ 陳時中這樣說

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中職／新球季照常開打 馮勝賢：依衛福部規定執行

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
中職秘書長馮勝賢。記者葉姵妤／攝影
中職秘書長馮勝賢。記者葉姵妤／攝影

針對新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心今天公佈「公眾集會因應指引」，對於中華職棒球季是否能開打，指揮官陳時中指出，若能應變計畫夠完整、能符合要求，基本上不會反對。中職秘書長馮勝賢則表示，會依照規定來執行。

中央疫情指揮中心今天定調，超過1000人的室內外活動屬大型活動，並公布風險評估六大指標內容，包括能否事前掌握參加者資訊、活動空間及通風換氣情況、活動參加者之間的距離、活動參加者為固定位置或不固定位置、活動持續時間以及活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩。

依照這6大面向，陳時中指出，職棒賽事是購票進場，要事先掌握參加者狀況有難度，活動空間及換氣空間則都算好，加上活動持續時間不算長，風險較小，參加者的空間固定，但若位置太近，至少讓間距拉開到一公尺以上就可以考慮。

陳時中指出，如果中職提出的應變計畫夠完整，能符合要求，基本上不會反對，但若沒辦法把間隔拉開，以及手部衛生和佩戴口罩沒辦法達成，就會反對，「不是非必要（舉辦），但也有其舉辦意義，如果風險低，還是可以辦，就要看應變計畫是否完整、有沒有落實去做。」

針對衛福部的指引，馮勝賢指出，球賽是固定位置、時間3到4小時左右，基本上沒有什麼問題，應變計畫的訂定也已經有在做，中職球季仍會照常開打，「基本上照規定去執行，也需要應變計畫，等計畫呈出來，再跟衛福部請益。」

至於活動參加者至少保持一公尺的規範，中職也要再與各球團討論，如何安排座位、控制入場人數，馮勝賢表示：「這幾天會再跟各領隊研究辦法。」

馮勝賢表示，今天中職召開防疫應變小組會議，在防疫專業人士的建議下，已經針對做不夠的地方做加強，另外戴口罩、洗手這些防疫程序，也一定會落實，目前雖沒強制進場戴口罩，但「強烈建議」，然而因口罩仍受管制，馮勝賢說：「會再想法，看是不是能協助，提供口罩給我們也是一個方式。」

中職 馮勝賢 棒球

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