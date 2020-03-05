UBL／公開一級8強複賽10日開打 文化挑戰3連霸

108學年度大專棒球聯賽公開一級8強複賽，將在3月10日起在台體大棒球場開打，由文化大學、嘉義大學、國立體大、高苑科大、開南大學、台北市大、美和科大和南華大學共同角逐4強門票，決賽則訂於28、29日在新北市三重棒球場舉行。

今年8強複賽原訂3月5日開打，但因新冠肺炎疫情影響，大專院校延後開學，賽事延後5天展開，8支晉級隊伍進行單循環賽，保留預賽對戰戰績，爭取4強資格。球迷進場觀賽也需消毒並管控體溫，做好防疫措施。

衛冕軍文化大學在預賽以6勝1敗戰績拿下A組第一，且複賽帶上擊敗開南、北市大和美和的3勝戰績，先取得9分積分，今年繼續挑戰隊史第二度3連霸。