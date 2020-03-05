中職／古林睿煬、曾仁和合失4分 獅隊不敵英雄隊

統一獅隊今天與韓職培證英雄隊進行熱身賽，古林睿煬先發3局失3分，被列為6搶1中華隊觀察名單中的無合約投手曾仁和也隨隊出賽，中繼2局失1分，最快球速144公里，終場獅隊以1：4落敗。

古林睿揚今天主投3局，被敲出5支安打，送出3次三振，有1次保送，失3分，最快球速達149公里，之後洪心騏接手2局，沒有被敲出安打，無失分。

曾仁和目前隨獅隊練球，今天對上英雄隊之戰再登板，第6局上場，投了2局，被敲出2支安打，有1次保送，送出3K，失1分。

曾仁和目前無合約在身，被中華隊視為是今年6搶1奧運資格賽的中華隊可用之兵，他在上月26日首度於中職自辦熱身賽亮相，隨富邦悍將隊迎戰韓職英雄隊二軍，中繼3局，被敲出1支安打，有1次保送，投出4次三振，沒有失分，最快球速148公里。