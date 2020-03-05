快訊

澳洲確診男曾搭長榮「從台灣飛布里斯本」 指揮中心說話了

撐住星宇的裡子面子 張國煒做這三件事

中職／邀專家開首次防疫會議 官辦熱身賽加10場

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
中職為讓球員維持狀況，增加10場官辦熱身賽，比賽地點除了台南、斗六外，還增加台中洲際棒球場。 聯合報系資料照
中職為讓球員維持狀況，增加10場官辦熱身賽，比賽地點除了台南、斗六外，還增加台中洲際棒球場。 聯合報系資料照

受到新冠肺炎疫情影響，原定4月1日開打的2020棒球最終資格賽延至6月舉行，中職開幕戰也從原定的3月14日延後至3月28日開打，中職為讓球員維持狀況，增加10場官辦熱身賽，比賽地點除了台南、斗六外，還增加台中洲際棒球場。

為因應疫情變化，中職成立防疫應變小組，今天由中職會長吳志揚及各球團代表出席，並邀請防疫專家、台北醫學大學教授陳宜民以及聯盟法律顧問律師沈以軒一同參與首次應變小組會議。

針對昨天內政部長徐國勇在立法院備詢時所提及，一千人以上的室內外活動都算大型活動，在防治新冠肺炎期間，應避免舉行，目前熱身賽就有破千名球迷進場的中職賽事該如何因應？吳志揚在今天會後表示，等疫情指揮中心宣布後，聯盟的防疫應變小組才會做出決議。

中職自官辦熱身賽開打起已實施球迷進場量體溫、消毒等防疫措施，並在場內設置臨時隔離區，經過今天會中討論也獲得幾項建議，包括球迷量額溫時應脫帽，確保準確性，隔離區及小吃部移到室外通風處，並與日、韓職交流防疫訊息等。

因中職開幕戰延後2周開打，期間空出來的時間，聯盟在球隊的建議下，加排10場官辦熱身賽，聯盟也能藉由這10場賽事演練各種防疫政策，包括座位間隔、什麼情況需要戴口罩等，為季賽做準備。

加辦10場官辦熱身賽賽程如下：

3/13 18:35 統一獅－味全龍 （台南）

3/14 17:05 味全龍－富邦悍將 （斗六）

3/15 14:05 中信兄弟－味全龍 （洲際）

3/17 18:35 統一獅－樂天桃猿 （台南）

3/18 18:35 樂天桃猿－富邦悍將 （洲際）

3/19 18:35 中信兄弟－統一獅（洲際）

3/21 17:05 富邦悍將－中信兄弟 （洲際）

3/22 14:05 中信兄弟－樂天桃猿 （洲際）

3/23 18:35 味全龍－樂天桃猿 （洲際）

3/24 18:35 富邦悍將－統一獅 （洲際）

中職 富邦悍將 統一獅

延伸閱讀

健身防疫！台中這校啟用肌力體能中心助師生增強免疫力

黃敏惠變身小班長 教特教孩勤洗手、酒精隨身帶

8位超萌候選人角逐！北市動物園園長票選 防疫政見ZOO粉被萌翻啦

中職／火力持續升溫 兄弟7轟打到統一失神

相關新聞

中職／邀專家開首次防疫會議 官辦熱身賽加10場

受到新冠肺炎疫情影響，原定4月1日開打的2020棒球最終資格賽延至6月舉行，中職開幕戰也從原定的3月14日延後至3月28...

中職／火力持續升溫 兄弟7轟打到統一失神

中信兄弟隊在官辦熱身賽愈打愈猛，昨天在台南球場對統一獅之戰瘋狂七轟，終場以十四比六獲勝，官辦熱身賽三連勝，兄弟在這三戰累積十六支全壘打，蘇緯達貢獻四支。

中職／蘇緯達第4轟出爐 兄弟7轟屠獅

中信兄弟隊在官辦熱身賽砲火凶猛，今天在台南球場對統一獅之戰瘋狂七轟，三戰累積16支全壘打，蘇緯達個人包辦四支，兄弟終場1...

中職／廖健富致勝三壘打 猿隊熱身賽又贏了

樂天桃猿隊洋投卡本特、霸能今天在官辦熱身賽登板，兩人對富邦將隊合計投六局失三分，猿隊首局靠廖健富三壘打、陽耀勳二壘打攻下...

日職／王柏融代打敲安 熱身賽打擊率升至3成75

日本火腿隊今天繼續在札幌巨蛋對巨人隊進行熱身賽，旅日好手王柏融未先發，九局下出場代打揮出安打，官辦熱身賽打擊率從3成33...

棒球／春季甲子園考慮關門打 直接取消也是選項

日本新冠肺炎疫情擴大，原定19日開打的春季甲子園也受影響，大會目前考慮關門比賽，不開放觀眾進場，最嚴重也可能直接取消比賽...

中職／龍隊邁向一軍之路 二軍賽事17日開打

中華職棒今天公布新球季二軍前128場例行賽的賽程表，將從3月17日起開打，味全龍隊按照聯盟規定，正式從二軍賽事起步，明年...

中職／熱身賽超過1千人不打？馮勝賢：目前正常進行

內政部長徐國勇今天在立法院備詢時表示，一千人以上的室內外活動都算大型活動，在防治新冠肺炎期間，應避免舉行；中職秘書長馮勝...

日職／宋家豪春訓亮相 8球製造3出局數

效力樂天金鷲的我國投手宋家豪今天首度在春訓賽亮相以中繼上場，只花了八球成功製造三上三下，完美達成一局任務，隊終場以9：2...

日職／張奕傳手肘不適降二軍 恐無緣開季輪值

效力歐力士的台灣投手張奕今天傳出手肘不適，遭到下放二軍的消息，也取消今天熱身賽對羅德先發，開季恐怕難以及時復出。

中職／富邦只逼和味全 洪總整軍還需加把勁

中華職棒開幕戰將要延後舉行，不過熱身賽仍如火如荼進行，在冬季聯盟表現不俗的味全，此時也首度挑戰各隊一軍的球員。前兩戰面對中信及樂天，本土投手未能壓制對手的砲火攻擊，遭遇兩場震撼教育。第三戰對戰多位教練

中職／嘟嘟3局好投 獅熱身賽中止3連敗

新冠肺炎疫情難料，中職官辦熱身賽正常進行，廿場比賽已打完前八場，昨天在台南球場進行的統一獅、味全龍之戰，獅隊先發投手費爾本投三局失一分、潘威倫中繼三局無失分，以六比五拿下首勝，中止官辦熱身賽三連敗。

熱門新聞

NBA／「Logo shot」全場驚艷 詹姆斯：沒練過的不投

網球／謝淑薇臨陣人卻離開 突拋震撼彈不打聯邦盃

預約下一個喬丹或柯比 公牛19歲新人冒出頭

MLB／林子偉確定暫時休兵 紅襪教頭形容多才多藝

日職／王柏融代打敲安 熱身賽打擊率升至3成75

NBA／感嘆艾德里奇轉隊 里拉德：否則早奪冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。