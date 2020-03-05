中職／邀專家開首次防疫會議 官辦熱身賽加10場

受到新冠肺炎疫情影響，原定4月1日開打的2020棒球最終資格賽延至6月舉行，中職開幕戰也從原定的3月14日延後至3月28日開打，中職為讓球員維持狀況，增加10場官辦熱身賽，比賽地點除了台南、斗六外，還增加台中洲際棒球場。

為因應疫情變化，中職成立防疫應變小組，今天由中職會長吳志揚及各球團代表出席，並邀請防疫專家、台北醫學大學教授陳宜民以及聯盟法律顧問律師沈以軒一同參與首次應變小組會議。

針對昨天內政部長徐國勇在立法院備詢時所提及，一千人以上的室內外活動都算大型活動，在防治新冠肺炎期間，應避免舉行，目前熱身賽就有破千名球迷進場的中職賽事該如何因應？吳志揚在今天會後表示，等疫情指揮中心宣布後，聯盟的防疫應變小組才會做出決議。

中職自官辦熱身賽開打起已實施球迷進場量體溫、消毒等防疫措施，並在場內設置臨時隔離區，經過今天會中討論也獲得幾項建議，包括球迷量額溫時應脫帽，確保準確性，隔離區及小吃部移到室外通風處，並與日、韓職交流防疫訊息等。

因中職開幕戰延後2周開打，期間空出來的時間，聯盟在球隊的建議下，加排10場官辦熱身賽，聯盟也能藉由這10場賽事演練各種防疫政策，包括座位間隔、什麼情況需要戴口罩等，為季賽做準備。

加辦10場官辦熱身賽賽程如下：

3/13 18:35 統一獅－味全龍 （台南）

3/14 17:05 味全龍－富邦悍將 （斗六）

3/15 14:05 中信兄弟－味全龍 （洲際）

3/17 18:35 統一獅－樂天桃猿 （台南）

3/18 18:35 樂天桃猿－富邦悍將 （洲際）

3/19 18:35 中信兄弟－統一獅（洲際）

3/21 17:05 富邦悍將－中信兄弟 （洲際）

3/22 14:05 中信兄弟－樂天桃猿 （洲際）

3/23 18:35 味全龍－樂天桃猿 （洲際）

3/24 18:35 富邦悍將－統一獅 （洲際）