中職／蘇緯達第4轟出爐 兄弟7轟屠獅

中信兄弟隊在官辦熱身賽砲火凶猛，今天在台南球場對統一獅之戰瘋狂七轟，三戰累積16支全壘打，蘇緯達個人包辦四支，兄弟終場14：6獲勝，官辦熱身賽三連勝。

蘇緯達連兩打數安打後退場，官辦熱身賽三戰九支六，打擊率達6成67，攻下11分打點，四轟紀錄也是全聯盟榜首。

兄弟面對獅隊先發投手施子謙，二局下詹子賢、蘇緯達連續開轟，接著王勝偉、吳東融、林書逸安打再下兩城，一下子取得四分領先。

兄弟老將林智勝五局下砲轟獅隊第二任投手林其緯，熱身賽首轟出爐，攻下全隊第五分。

獅隊前五局掛零，六局上才從兄弟第三任投手謝榮豪的手中開張，蘇智傑獲保送後，陳鏞基轟出兩分砲（熱身賽首轟），再靠高國慶、林祐樂安打攻下第三分。

兄弟長程砲不斷，七局下陳文杰、張志強再度上演連續開轟的戲碼，接著岳東華獲觸身球保送，陳子豪補上兩分砲，許基宏追加陽春砲，苦主全是獅隊第四任投手傅于剛，兄弟拉大比數差距到七分，獅隊大勢已去。

八局下，兄弟打了一輪，以五支安打、一次保送再得四分；獅隊九局上兩出局後，楊家維保送、吳桀睿、郭阜林安打攻占滿壘，接著林安可揮出清光壘包二壘打，最後還是慘輸八分。

兄弟在這三戰一共攻下42分，光是對獅隊兩戰就有27分，反觀獅隊打完五戰被攻下56分，投手群慘不忍睹，戰績掉到1勝4敗。