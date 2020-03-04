聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／廖健富致勝三壘打 猿隊熱身賽又贏了
樂天桃猿隊洋投卡本特、霸能今天在官辦熱身賽登板，兩人對富邦將隊合計投六局失三分，猿隊首局靠廖健富三壘打、陽耀勳二壘打攻下兩分，一路領先到比賽結束，終場以9：3獲勝，熱身賽戰績升至3勝1和。
卡本特先發四局被揮出三支安打，唯一失分是三局上被王詩聰轟出陽春砲，用54球完成先發任務，其中41顆好球。
霸能中繼兩局，被揮出三支安打都集中在六局上，包括張正偉、王正棠連續兩支三壘打，失兩分都是自責分。
猿隊打完前六局4：3領先，七局下邱丹、葉竹軒、張閔勛安打攻占滿壘，再靠林知譽高飛犧牲打攻下第五分。
猿隊八局下又有攻勢，詹智堯二壘打、楊瑞承保送後，林澤彬揮出兩分打點二壘打，接著紀品宏二壘打、張閔勛游擊方向滾地球，各攻下一分打點，猿隊這半局進帳四分，終場以六分之差獲勝。
悍將全場八支安打，比猿隊少六支，吞下熱身賽首敗，變成1勝2和1敗。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言