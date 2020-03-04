中職／廖健富致勝三壘打 猿隊熱身賽又贏了

樂天桃猿隊洋投卡本特、霸能今天在官辦熱身賽登板，兩人對富邦將隊合計投六局失三分，猿隊首局靠廖健富三壘打、陽耀勳二壘打攻下兩分，一路領先到比賽結束，終場以9：3獲勝，熱身賽戰績升至3勝1和。

卡本特先發四局被揮出三支安打，唯一失分是三局上被王詩聰轟出陽春砲，用54球完成先發任務，其中41顆好球。

霸能中繼兩局，被揮出三支安打都集中在六局上，包括張正偉、王正棠連續兩支三壘打，失兩分都是自責分。

猿隊打完前六局4：3領先，七局下邱丹、葉竹軒、張閔勛安打攻占滿壘，再靠林知譽高飛犧牲打攻下第五分。

猿隊八局下又有攻勢，詹智堯二壘打、楊瑞承保送後，林澤彬揮出兩分打點二壘打，接著紀品宏二壘打、張閔勛游擊方向滾地球，各攻下一分打點，猿隊這半局進帳四分，終場以六分之差獲勝。

悍將全場八支安打，比猿隊少六支，吞下熱身賽首敗，變成1勝2和1敗。