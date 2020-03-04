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日職／王柏融代打敲安 熱身賽打擊率升至3成75

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
王柏融代打敲安。 報系資料照
王柏融代打敲安。 報系資料照

日本火腿隊今天繼續在札幌巨蛋對巨人隊進行熱身賽，旅日好手王柏融未先發，九局下出場代打揮出安打，官辦熱身賽打擊率從3成33升至3成75，兩隊7：7和局收場。

火腿打完六局上2：7落後，六局下一口氣打了十人次，以五支安打、兩次保送攻下五分追平比數，兩隊後來都未再得分。

火腿指定打者中田翔全場四次打數掛零，出現一次雙殺打，王柏融九局下接替打擊，從巨人第三任投手高木京介的手中揮出左外野安打，下一棒樋口龍之介追加安打，但火腿最後留下殘壘，未能變戰局。

王柏融目前在官辦熱身賽出賽七場，合計16個打數揮出六支安打，包括三支二壘打，攻下兩分打點，全力備戰20日開打的新球季。

日本火腿 王柏融

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