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中職／龍隊邁向一軍之路 二軍賽事17日開打
中華職棒今天公布新球季二軍前128場例行賽的賽程表，將從3月17日起開打，味全龍隊按照聯盟規定，正式從二軍賽事起步，明年再投入一軍。
二軍例行賽開季首日，富邦悍將、中信兄弟在屏東中信園區交手，統一獅、樂天桃猿在嘉義縣棒球場對戰，龍隊3月18日在屏東對兄弟展開首戰。
中職指出，先列出3月17日到7月5日的二軍例行賽，後續賽程將於一軍賽程確定後再公布；這128場二軍比賽集中在五座球場，包括斗六24場、嘉義縣35場、台南17場、澄清湖27場、中信園區棒球場25場。
今年二軍比賽同樣提供每周五、六、日的直播服務，球迷可透過ELEVEN SPORTS、CPBL TV收看比賽。
二軍完整賽程表可以上中職官網查詢。
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