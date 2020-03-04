中職／熱身賽超過1千人不打？馮勝賢：目前正常進行

內政部長徐國勇今天在立法院備詢時表示，一千人以上的室內外活動都算大型活動，在防治新冠肺炎期間，應避免舉行；中職秘書長馮勝賢強調，官辦熱身賽目前正常進行，若政府訂出明確規範，一定會照規定走。

中職20場官辦熱身賽已打完前八場（在斗六、台南球場進行），前五場比賽都達一千人以上，還有兩場超過兩千人，最近三場降到三位數。

中職目前在熱身賽用紅外線熱像儀、額溫槍為進場觀眾測量體溫，只要不符規定就無法進場。

馮勝賢表示，政府全力防疫，對於大型活動的條件可能會愈來愈嚴苛，接下來要看政府如何規畫、研議相關辦法，聯盟才能做出回應。

中職新球季已從14日延到28日開打，會長吳志揚坦言，受到新冠肺炎影響，本季票房或多或少會受影響；但他希望各隊能夠打滿120場球季賽，不排除進行無觀眾比賽。

徐國勇今天在立法院指出，擬訂一千人以上、人和人距離一公尺為大型活動指標，目前還在討論中，以中央流行疫情指揮中心正式宣布為準。