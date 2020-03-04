日職／張奕驚傳手肘不適降二軍 恐無緣開季輪值

效力歐力士的台灣投手張奕今天傳出手肘不適，遭到下放二軍的消息，也取消今天熱身賽對羅德先發，開季恐怕難以及時復出。

「日刊體育」報導，張奕昨天告知右手肘有異狀，隨即被歐力士下放二軍，首席兼投手教練高山郁夫表示，「不用太慌張，會讓他在二軍好好調整。」

張奕表定今天在官辦熱身賽對羅德先發上陣，如今被迫取消；他在前一場出賽是上周的自辦熱身賽，對西武先發三局丟掉一分，獲得監督西村德文的好評，當天也剛好是張奕的26歲生日。

張奕原本有望開季擠進先發輪值，現在看來情況並不樂觀，高山郁夫直言，「趕上開幕日有難度。」

今年日職一軍春訓原本有五名台灣球員參加，不過巨人的陽岱鋼降和羅德的陳冠宇先前已經被降下二軍，現在張奕也跟著傷退，只剩樂天的宋家豪和火腿王柏融還在一軍陣容。