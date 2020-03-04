快訊

美國防部簡報示警 新冠肺炎恐30天內全球大流行

中職／富邦只逼和味全 洪總整軍還需加把勁

聯合新聞網 / Tzuyi
富邦今年找來洪一中(右)擔任總教練，但熱身賽狀況連連，想要發揮最佳戰力，恐怕還需要更多努力。 聯合報系資料照片
富邦今年找來洪一中(右)擔任總教練，但熱身賽狀況連連，想要發揮最佳戰力，恐怕還需要更多努力。 聯合報系資料照片

中華職棒開幕戰將要延後舉行，不過熱身賽仍如火如荼進行，在冬季聯盟表現不俗的味全，此時也首度挑戰各隊一軍的球員。前兩戰面對中信及樂天，本土投手未能壓制對手的砲火攻擊，遭遇兩場震撼教育。第三戰對戰多位教練及球員的前東家富邦，被安打跟保送都不少，卻能化險為夷，一度還取得領先，差點就拿下重返聯盟後，對戰一軍球隊的首勝，可惜九局不慎遭悍將逼和。

味全龍去年成軍以來，包含冬季聯盟等，進行了不少賽事。熱身賽中少了洋將，並加入了特別選秀及戰力外球員，還在測試最佳陣容。這些公開的比賽中，除了中心打者劉基鴻及黃柏豪外，其他棒次或守備位置，陣容都還是每場有調整的情況。這場對戰富邦，龍隊投手則派出選秀第七指名的吳俊杰先發，中繼則包含戰力外的游宗儒、羅嘉仁及林旺億，另外還有新人莊玉彬、劉宇鈞及陳冠偉。

味全龍雖然欠缺經驗，但年輕又有活力，在熱身賽差點贏了悍將。 聯合報系資料照片
味全龍雖然欠缺經驗，但年輕又有活力，在熱身賽差點贏了悍將。 聯合報系資料照片

富邦悍將今年會找來洪一中，對於本季是勢在必得，對味全龍之戰派出的陣容已經是即戰力狀態。由羅力掛帥主投外，打線也不是測試用的年輕球員，而是派出胡金龍林益全、蔣智賢及高國輝等主將出戰。即使代打及牛棚，僅有王詩聰、林志洋及陳明軒不是以往賽季的主力球員。

然而富邦味全之戰，悍將卻沒有跟其他球隊一樣，展現出輕鬆應對的表現，反而是意外遭到壓制。前三局面對吳俊杰都未能擊出安打，第四局換投後才擊出第一支安打。五局上雖先馳得點，卻是靠短打及滾地球推進，再因對手暴投得分。真正的打擊串聯要到九局，只是這局卻出現兩次跑壘失誤。投手方面，派出羅力、林晨樺、陳明軒、賴鴻誠、林羿豪及陳鴻文。其中林晨樺遭到高淮安砲擊失分，賴鴻誠則是被接連安打及保送，兩位經驗豐富的主力牛棚，卻讓富邦陷入落後的窘境。整場如同洪總所言，比賽中狀況很多，掌握度還沒有那麼好。

悍將左投郭泓志、黃勝雄及羅華韋相繼離隊，倪福德又尚未歸隊，僅存的賴鴻誠也還在狀況外，今年牛棚戰力堪憂。 聯合報系資料照片
悍將左投郭泓志、黃勝雄及羅華韋相繼離隊，倪福德又尚未歸隊，僅存的賴鴻誠也還在狀況外，今年牛棚戰力堪憂。 聯合報系資料照片

新任總教練洪一中及新任的教練團，自今年一月上任，至今已有兩個月。他春訓時就針對球隊以往賽事總缺臨門一腳，關鍵時刻軟手的情況，特別進行體能及技術上的訓練。熱身賽則開始多次表達要球員調整心態，要他們認真去打，從比賽中找出缺點，並思考為什麼犯錯，因此賽後常出現集合檢討的畫面。

但即便做了這麼多的努力，從春訓到熱身賽，悍將們卻依然狀況頻繁，不如其他球隊表現出準備好的態勢。不僅投手失分過多，打擊表現輸人一截，各種失誤更是頻繁發生。即使只是一場熱身賽，無論經驗及技術都具有優勢且精銳盡出的富邦，面對仍在成長的味全，居然直到第九局才逼和，凸顯出整體球隊仍然有很多部份有待加強。

這樣的一場和局，對富邦算是一場警訊，代表球隊距離最佳狀況還有很長一段路，可能因訓練不同產生不適應或疲勞期，又或許是心態還未調整得宜。所幸開幕戰3月14日延後至3月28日才舉行，代表距離賽季開始，還有超過三個禮拜的時間。若要在球季開始時，能夠展現最威猛的悍將，洪總的整軍改革恐怕還需要再加把勁。

富邦悍將 味全龍 洪一中 胡金龍 林益全

相關新聞

中職／富邦只逼和味全 洪總整軍還需加把勁

中華職棒開幕戰將要延後舉行，不過熱身賽仍如火如荼進行，在冬季聯盟表現不俗的味全，此時也首度挑戰各隊一軍的球員。前兩戰面對中信及樂天，本土投手未能壓制對手的砲火攻擊，遭遇兩場震撼教育。第三戰對戰多位教練

中職／嘟嘟3局好投 獅中止3連敗

新冠肺炎疫情難料，中職官辦熱身賽正常進行，廿場比賽已打完前八場，昨天在台南球場進行的統一獅、味全龍之戰，獅隊先發投手費爾本投三局失一分、潘威倫中繼三局無失分，以六比五拿下首勝，中止官辦熱身賽三連敗。

日職／大王積極揮棒敲安 打擊教練小笠原點頭

日職火腿隊昨天在官辦熱身賽主場對戰巨人隊，台將王柏融擔任先發第七棒、指定打擊，因日職實施閉門戰，首打席敲安後沒有觀眾幫忙歡呼，只有在場邊的首席兼打擊教練小笠原道大微微點頭，單場三打數敲一安，打擊率維持在三成三三。

中職／兄弟全力防疫 全隊暫和球迷保持距離

新冠肺炎疫情擴大，中信兄弟隊今天發出公告，呼籲球迷不要近距離接觸球員，並嚴格要求球隊徹底執行防疫工作。

6搶1／延賽仍需旅外好手助陣 馮勝賢樂觀看待

中華棒球隊備戰六搶一奧運資格賽，已先選出45人大名單，以中職球員為主，搭配旅美、業餘球員；儘管這項賽事受到新冠肺炎影響，...

6搶1／不必打就進奧運？馮勝賢：可能性低

六搶一奧運資格賽受到新冠肺炎影響，確定從4月1日延到6月17日再戰，但美洲區資格賽不變，仍是本月22日展開，中華職棒秘書...

中職／王正棠砲轟陳禹勳 悍將5：5逼和猿隊

中職官辦熱身賽今天在斗六球場進行樂天桃猿、富邦悍將之戰，悍將打完前七局落後兩分，蔣智賢八局下、王正棠九局下先後轟出陽春砲...

中職／潘威倫三局無失分好投 統一獅終止三連敗

統一獅隊在官辦熱身賽前三場都失至少12分，今天面對味全龍隊，靠著先發投手費爾本三局失一分、潘威倫中繼三局無失分的好投，以...

日職／王柏融積極攻擊敲安 吳念庭首打席遭觸身

日職火腿隊台灣好手王柏融今天在主場對上巨人隊，首打席就敲出安打，鏡頭立刻拍到板凳區，首席兼打擊教練小笠原道大微微點頭，擔...

日職／官辦熱身賽空無一人 中田翔感覺落寞

日本新冠肺炎疫情擴散，職棒官辦熱身賽從上周起關門比賽，完全沒有觀眾，日本火腿隊看板球星中田翔形容，這種感覺十分落寞。

日職／降二軍首度出賽 陳冠宇兩局失七分

效力羅德隊的台灣投手陳冠宇今天在二軍出賽，對上前東家橫濱灣星隊，後援兩局失七分，成今年熱身賽登板最慘一役，其中被細川成也...

中職／不因新冠肺炎停賽 聯盟評估分散風險方案

中華職棒新球季因應六搶一奧運資格賽延後、新冠肺炎疫情擴散，確定延到3月28日開打，比原定賽程晚了兩周，中職秘書長馮勝賢表...

熱門新聞

NBA／亞瑞查警告別再穿襠過人 楊恩：除非我退休

NBA／柯瑞至發展聯盟練球受關注 6日可望復出

NBA／尼克小將命中率傲群雄 有望破張伯倫紀錄

東京奧運是否延期 日本官員：合約允許年底舉辦

NBA／讓字母哥僅拿13分 熱火觸底反彈奪三連勝

NBA／太座被菜鳥喊阿姨 詹皇回應她永遠剛滿21

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。