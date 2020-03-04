中職／富邦只逼和味全 洪總整軍還需加把勁

中華職棒開幕戰將要延後舉行，不過熱身賽仍如火如荼進行，在冬季聯盟表現不俗的味全，此時也首度挑戰各隊一軍的球員。前兩戰面對中信及樂天，本土投手未能壓制對手的砲火攻擊，遭遇兩場震撼教育。第三戰對戰多位教練及球員的前東家富邦，被安打跟保送都不少，卻能化險為夷，一度還取得領先，差點就拿下重返聯盟後，對戰一軍球隊的首勝，可惜九局不慎遭悍將逼和。

味全龍去年成軍以來，包含冬季聯盟等，進行了不少賽事。熱身賽中少了洋將，並加入了特別選秀及戰力外球員，還在測試最佳陣容。這些公開的比賽中，除了中心打者劉基鴻及黃柏豪外，其他棒次或守備位置，陣容都還是每場有調整的情況。這場對戰富邦，龍隊投手則派出選秀第七指名的吳俊杰先發，中繼則包含戰力外的游宗儒、羅嘉仁及林旺億，另外還有新人莊玉彬、劉宇鈞及陳冠偉。

味全龍雖然欠缺經驗，但年輕又有活力，在熱身賽差點贏了悍將。 聯合報系資料照片

富邦悍將今年會找來洪一中，對於本季是勢在必得，對味全龍之戰派出的陣容已經是即戰力狀態。由羅力掛帥主投外，打線也不是測試用的年輕球員，而是派出胡金龍、林益全、蔣智賢及高國輝等主將出戰。即使代打及牛棚，僅有王詩聰、林志洋及陳明軒不是以往賽季的主力球員。

然而富邦味全之戰，悍將卻沒有跟其他球隊一樣，展現出輕鬆應對的表現，反而是意外遭到壓制。前三局面對吳俊杰都未能擊出安打，第四局換投後才擊出第一支安打。五局上雖先馳得點，卻是靠短打及滾地球推進，再因對手暴投得分。真正的打擊串聯要到九局，只是這局卻出現兩次跑壘失誤。投手方面，派出羅力、林晨樺、陳明軒、賴鴻誠、林羿豪及陳鴻文。其中林晨樺遭到高淮安砲擊失分，賴鴻誠則是被接連安打及保送，兩位經驗豐富的主力牛棚，卻讓富邦陷入落後的窘境。整場如同洪總所言，比賽中狀況很多，掌握度還沒有那麼好。

悍將左投郭泓志、黃勝雄及羅華韋相繼離隊，倪福德又尚未歸隊，僅存的賴鴻誠也還在狀況外，今年牛棚戰力堪憂。 聯合報系資料照片

新任總教練洪一中及新任的教練團，自今年一月上任，至今已有兩個月。他春訓時就針對球隊以往賽事總缺臨門一腳，關鍵時刻軟手的情況，特別進行體能及技術上的訓練。熱身賽則開始多次表達要球員調整心態，要他們認真去打，從比賽中找出缺點，並思考為什麼犯錯，因此賽後常出現集合檢討的畫面。

但即便做了這麼多的努力，從春訓到熱身賽，悍將們卻依然狀況頻繁，不如其他球隊表現出準備好的態勢。不僅投手失分過多，打擊表現輸人一截，各種失誤更是頻繁發生。即使只是一場熱身賽，無論經驗及技術都具有優勢且精銳盡出的富邦，面對仍在成長的味全，居然直到第九局才逼和，凸顯出整體球隊仍然有很多部份有待加強。

這樣的一場和局，對富邦算是一場警訊，代表球隊距離最佳狀況還有很長一段路，可能因訓練不同產生不適應或疲勞期，又或許是心態還未調整得宜。所幸開幕戰3月14日延後至3月28日才舉行，代表距離賽季開始，還有超過三個禮拜的時間。若要在球季開始時，能夠展現最威猛的悍將，洪總的整軍改革恐怕還需要再加把勁。