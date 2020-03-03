中職／王正棠砲轟陳禹勳 悍將5：5逼和猿隊

中職官辦熱身賽今天在斗六球場進行樂天桃猿、富邦悍將之戰，悍將打完前七局落後兩分，蔣智賢八局下、王正棠九局下先後轟出陽春砲，兩隊最後5：5和局收場。

悍將全場十支安打，比猿隊少兩支，蔣智賢四打數三安打，打點、得分都是兩分，廖健富七局上代打揮出清光壘包的二壘打，打擊表現也很出色。

悍將此役推出七名投手應戰，洋投伍鐸在官辦熱身賽初登板，先發四局被揮出五支安打，飆出四次三振，唯一失分是四局上被郭嚴文轟出中外野陽春砲。

悍將第四任投手王尉永七局上亮相，當時3：1領先，他面對首名打者林智平就被揮出揮出安打，接著三振余德龍、保送陳晨威、三振林承飛、保送林立，在滿壘時遭廖健富揮出二壘打，再被朱育賢追加二壘打，投0.2局失四分退場。

猿隊五名投手上陣，黃子鵬先發四局被揮出四支安打、保送兩次，失三分有兩分自責，江國謙接手兩局、蘇俊璋投一局都未失分，王躍霖八局下被蔣智賢轟出陽春砲，陳禹勳九局下也遭王正棠代打開轟，兩隊握手言和。