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中職／潘威倫三局無失分好投 統一獅終止三連敗
統一獅隊在官辦熱身賽前三場都失至少12分，今天面對味全龍隊，靠著先發投手費爾本三局失一分、潘威倫中繼三局無失分的好投，以6：5拿下首勝，終止官辦熱身賽三連敗。
費爾本、潘威倫預期為新球季先發輪值，今天接連登板，費爾本被敲三安還有一次觸身球，但兩次牽制出局化解危機，僅在三局下被曾陶鎔敲出陽春砲掉分。
老將「嘟嘟」潘威倫被點名為開幕戰先發投手，從四局開始中繼登板，三局僅被敲一支安打，沒有失分，還送出兩次三振，僅用31球十分精簡，其中有20顆好球。
統一獅打線也早早給予支援，前六局拿下六分，江亮緯五打數三安打，敲回全隊第一分，林安可兩安打都是長打，也有一打點，吳桀睿則是一安打、兩分打點，林靖凱、郭峻偉各貢獻一打點。
龍隊曾陶鎔也有三安猛打表現，包括在三局下的一發陽春砲，高淮安在七局下高飛犧牲打敲回一分，吳睿勝在八局下敲出兩分砲，將比數追近到兩分差，九局下龍隊再追一分，不過一、三壘有人兩出局時，劉基鴻敲出的強勁一壘飛球遭鄧志偉沒收，無緣追平比分。
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