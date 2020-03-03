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日職／王柏融積極攻擊敲安 吳念庭首打席遭觸身

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

日職火腿隊台灣好手王柏融今天在主場對上巨人隊，首打席就敲出安打，鏡頭立刻拍到板凳區，首席兼打擊教練小笠原道大微微點頭，擔任先發第七棒、指定打擊的王柏融總計三打數一安打，火腿隊則以3：0拿下勝利。

王柏融今天在三局下第一個上場打擊，面對第一顆球就積極揮棒，敲出中外野安打，站上一壘，隨後清水優心的犧牲打造成對手失誤上壘，王柏融也順勢跑到三壘，但一出局、二三壘有人時，西川遙輝敲出游擊滾地，王柏融遭到夾殺，西川想跑二壘遭刺殺，形成雙殺未能得分。

火腿隊在四局下靠著中田翔陽春砲先馳得點，五局下大田泰示敲出二壘安後，王柏融接著上場，先敲出一支界外全壘打，但第二打席最終結果是一壘滾地出局，下一棒清水優心敲出兩分砲；王柏融七局下再上來打擊，揮棒落空遭三振。

王柏融目前在春訓累計出賽六場，15打數敲出五支安打，打擊率維持在3成33，其中有三支二壘安打，另有2打點，也吞下5次三振。

西武獅隊台將吳念庭今天也在對中日龍隊之戰獲得首次打席，結果是觸身球上壘，吳念庭在七局上半，接替史班根伯格（Cory Spangenberg）上場代跑，七局下開始防守三壘，九局上在熱身賽首次上場打擊，卻被岡田俊哉的135公里速球擊中。

王柏融 火腿

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