日職／官辦熱身賽空無一人 中田翔感覺落寞
日本新冠肺炎疫情擴散，職棒官辦熱身賽從上周起關門比賽，完全沒有觀眾，日本火腿隊看板球星中田翔形容，這種感覺十分落寞。
日職新球季20日開打，兩聯盟12隊全部出賽，目前正常開季暫無變化，火腿將在客場對決去年太平洋聯盟冠軍西武隊，旅日好手王柏融將展開日職生涯第二季。
日本職籃、足球、橄欖球賽全部暫停，職棒熱身賽雖不受影響，但所有球場除了隊職員，只有各家媒體在場，這些記者進場前必須量體溫，採訪時也要戴上口罩。
官辦熱身賽沒有觀眾，任何球員揮出安打，只聽到隊友的喝采聲，中田翔一日對歐力士隊之戰出現熱身賽首轟，他說：「看到空蕩蕩的看台，真的很寂寞，也了解球迷的重要性。」
儘管熱身賽暫時無人觀戰，巨人隊監督原辰德強調，不會改變打球方式，球隊本身仍有競爭。
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