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中職／兄弟全力防疫 全隊暫和球迷保持距離

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊今天發出公告，呼籲球迷不要近距離接觸球員。 截圖自中信兄弟官方粉絲團
中信兄弟隊今天發出公告，呼籲球迷不要近距離接觸球員。 截圖自中信兄弟官方粉絲團

新冠肺炎疫情擴大，中信兄弟隊今天發出公告，呼籲球迷不要近距離接觸球員，並嚴格要求球隊徹底執行防疫工作。

兄弟聲明全文

因新型冠狀病毒COVID-19（武漢肺炎）疫情尚未獲得控制，先前NPB日本職棒已於官辦熱身賽時執行防疫工作，禁止球員與球迷近距離接觸、簽名、握手等。今日NBA美國職籃也向各球團發出備忘錄，要求球團以保護隊職員與球迷為最高準則，進行相關管制措施。

中信兄弟嚴格要求球隊徹底執行防疫工作，包含教練、球員及行政人員等，也呼籲球員與球迷保持適當距離，減少不必要的接觸，故在疫情尚未獲得控制期間，中信兄弟教練及球員將暫停為球迷簽名，也勿進行擊掌、握手、合照等近距離接觸互動，請球迷朋友見諒。

中信兄弟球團非常感謝防疫人員的辛勞，也希望為防疫工作盡一份心力。再次呼籲大家，非必要勿前往人多的地方，如有必要出入公共場合務必全程配戴口罩，勤洗手或使用酒精消毒，做好防疫措施，一起保護中華職棒

中信兄弟 中華職棒 NBA

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