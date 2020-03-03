日職／降二軍首度出賽 陳冠宇兩局失七分

效力羅德隊的台灣投手陳冠宇今天在二軍出賽，對上前東家橫濱灣星隊，後援兩局失七分，成今年熱身賽登板最慘一役，其中被細川成也敲出兩轟成為最大致命傷，不過球隊仍以11：8獲勝。

陳冠宇今天接替先發五局的小島和哉，在六局上登板，先被細川成也敲出陽春砲，七局上續投，受到隊友守備失誤影響，單局丟掉六分，其中包括又被細川成也敲出一發三分砲。

陳冠宇總計兩局用了56球，被敲出四支安打，有兩次四壞、兩次三振，丟掉七分，是今年熱身賽首見；陳冠宇在2月29日因球隊需測試其他洋將，被下放二軍，最近一次一軍熱身賽出賽在2月26日，對軟銀鷹，後援2局失3分吞敗，之前四次對外熱身賽、累積五局無失分。

不過羅德隊在捕手佐藤都志也兩安打、五打點的帶動下，早早拉開分差，小島和哉先發五局僅失一分，拿下勝利。