中職／不因新冠肺炎停賽 聯盟評估分散風險方案
中華職棒新球季因應六搶一奧運資格賽延後、新冠肺炎疫情擴散，確定延到3月28日開打，比原定賽程晚了兩周，中職秘書長馮勝賢表示，將在5日召開防疫小組會議，邀請各隊領隊參加，針對相關問題再討論。
中職20場官辦熱身賽已經打完前六戰，今晚在斗六、台南球場仍有比賽；馮勝賢表示，目前沒有停辦比賽的考量，之前有領隊提議，開放球場第二層看台，讓進場觀眾拉大距離觀戰，這也是防疫方式之一。
至於新球季開打後，是否開放球場上層看台，以及開季延後兩周，是否增加熱身賽場次，馮勝賢強調還要再討論。
由於六搶一奧運資格賽從4月1日延到6月17日，中職本季賽事再度調整，目前只能排到上半季結束，6月9日到21日之間因為六搶一暫停，下半季賽程還未宣布。
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