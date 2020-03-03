韓職／新冠肺炎影響 韓職擬延後一周開季

新冠肺炎（COVID-19）席捲南韓，目前已超過4800人確診，韓國職棒聯盟（KBO）不僅因此取消熱身賽，今天再度針對疫情召開緊急會議，原訂28日開打的日期，有可能延後一周，改為4月4日開打。

韓職今天召開臨時會議，十支球隊中僅五隊親自到場，韓火鷹和起亞虎領隊則以視訊方式參加，斗山熊、KT巫師、樂天巨人則因球隊仍在海外進行春訓，並未參與會議。

會議中作出暫時決議，開幕戰可能延後一周，不過預計開打前兩周，在3月10日再度舉行領隊會議，經過十支球團領隊的共同決議後，才正式敲定開打日期。

目前雖然未做出正式決議，但以目前新冠肺炎疫情看來，韓職延後開打可能性很高，聯盟官員表示，雖然比賽可能延後，但只要比賽能在11月底之前打完，就不會考慮縮短縮短賽程。

目前南韓職業籃球、排球聯賽賽程都因新冠肺炎暫停，南韓足球K聯賽也宣布新球季延期開打，目前舉行的亞洲足球聯盟冠軍聯賽則採閉門開打，不開放球迷進場。