6搶1／延賽仍需旅外好手助陣 馮勝賢樂觀看待

中華棒球隊備戰六搶一奧運資格賽，已先選出45人大名單，以中職球員為主，搭配旅美、業餘球員；儘管這項賽事受到新冠肺炎影響，確定延到6月17日再戰，但中華職棒秘書長馮勝賢認為，不見得無法邀請旅外球員參賽。

去年11月進行的世界12強棒球賽，大聯盟球團只准各隊40人名單以外的球員參賽，爭取東京奧運門票失利後，本月22日到26日展開的美洲區資格賽放寬到26人名單之外都可參加。

馮勝賢表示，新冠肺炎疫情難料，六搶一奧運資格賽如何邀請旅美好手，要先等到大聯盟球團決定參賽選手的標準，才能有進一步動作。

六搶一奧運資格賽在美職、日職季中進行，對中華隊徵召旅外球員確實增不少難度，馮勝賢強調，還是要看選手到時的合約狀況，會和他們的經紀人保持連絡。

美、日新球季倒數，目前未有合約的前旅外球員王維中、郭俊麟、張進德、廖任磊跟隨中職球隊春訓，曾仁和也在國立體育大學進行自主訓練，這些好手是否參加六搶一奧運資格賽值得觀察。