日職／熱身賽閉門戰 王柏融拍片報平安

為防範新冠肺炎（COVID-19），日本職棒上周起官辦熱身賽不開放球迷進場，日本火腿鬥士隊今晚在主場迎戰巨人隊，旅日台將王柏融也拍攝影片，向台灣球迷報平安，球團正努力讓狀況恢復常態，積極備戰3月20日的開幕賽。

今明兩天的火腿與巨人之戰，因巨人隊台將陽岱鋼被降下二軍，無緣見識兩位台灣球員同場較勁，王柏融目前在春訓出賽五場，12打數敲出4安，打擊率3成22，另有2打點，也吞下4次三振。

北海道日本火腿鬥士隊全球粉絲團今天上架王柏融的問候影片，以中文向球迷表示，熱身賽雖然限制入場，但火腿隊球團以及每一個人都在努力讓狀態恢復正常，「包括我在內，火腿隊的每一個人，我們都很好也很平安，也正積極地往3月20日的開幕戰做最大的努力及準備。」王柏融也期待能在球場與台灣球迷相見。

日職在2月26日臨時賽務會議決議，剩餘的72場官辦熱身賽都不開放球迷進場，也是日職史上首度採閉門形式進行的熱身賽，球迷只能透過電視或網路直播觀戰。