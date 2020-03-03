木棒聯賽／為選手加油 黃敏惠：盼大家永保愛棒球初心

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
108學年度高中棒球硬式木棒組聯賽冠軍戰昨晚6點閉幕，最後由平鎮高中以3比2打敗穀保家商，得到冠軍。圖／嘉義市府提供
108學年度高中棒球硬式木棒組聯賽冠軍戰昨晚6點閉幕，最後由平鎮高中以3比2打敗穀保家商，得到冠軍。圖／嘉義市府提供

108學年度高中棒球硬式木棒組聯賽冠軍戰昨晚6點閉幕，最後由平鎮高中以3比2打敗穀保家商，贏得冠軍，嘉義市長黃敏惠等人昨天也為選手加油，希望大家維持KANO「棒球魂」永不放棄精神，永保愛打棒球的初心。

比賽從2月10日至3月2日為期一個月，計有43支隊伍，164場比賽，總共歷經4階段循環晉級賽程，象徵「台灣甲子園」的比賽終於畫下完美的句點。

「熱血沸騰的加油與歡呼聲，感染我們每一個人」黃敏惠說，愛好運動是嘉義人的特色，愛棒球更是嘉義人的特質，感謝體育署支持．讓嘉義市立棒球場整修升級，到了年底舉辦諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，歡迎大家到時再來一起為年輕選手加油。

體育署長高俊雄表示，感謝市長提供充滿KANO精神、具有歷史意義的嘉義市立棒球場作為高中棒球硬式木棒聯賽的比賽場地，打完木棒賽冠亞軍戰後，市立棒球場就要開始整建，期待嘉義市立棒球場以嶄新的面貌迎來更多精彩賽事。

這次冠亞軍賽的二隊都是傳統強隊，平鎮高中棒球隊成立於民國92年，成員多來自新明國中青少棒隊歷屆畢業生，在歷任教練訓練下，成軍隔年就打進全國決賽前20強，近年參加全國大豐盃、東高盃、關懷盃、高中聯賽、玉山盃等大小賽事均有斬獲。

穀保家商青棒隊成立於民國84年，前身是東海中學青棒隊，職棒名人張誌家、陳志誠、林恩宇、高志綱、楊睿智、紀俊麟、鄭博壬、盧銘銓、葉詠捷等均畢業自該校。

市府指出，提供大型棒球運動平台，並與中華民國學生棒球運動聯盟長期合作共同努力，讓大家獲得不同的經驗累積與成長，未來讓選手們都能在棒球體壇上一展長才，並持續發光發熱。

108學年度高中棒球硬式木棒組聯賽冠軍戰昨晚6點閉幕。圖／市府提供
108學年度高中棒球硬式木棒組聯賽冠軍戰昨晚6點閉幕。圖／市府提供
108學年度高中棒球硬式木棒組聯賽冠軍戰昨晚6點閉幕。圖／市府提供
108學年度高中棒球硬式木棒組聯賽冠軍戰昨晚6點閉幕。圖／市府提供
嘉義市長黃敏惠（右）參與閉幕典禮，鼓勵大家永保愛棒球的初心。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠（右）參與閉幕典禮，鼓勵大家永保愛棒球的初心。圖／嘉義市府提供

棒球 平鎮高中 穀保

延伸閱讀

勇媽市長黃敏惠 翻轉古城

嘉義市就業 找台積助拳

沉睡大白熊 腹部遭寫「台灣228」

戴口罩大白熊 躍日本雅虎首頁

相關新聞

日職／央聯季前分析 預測巨人、廣島兩強爭冠

讀賣巨人 巨人上季在原辰德回鍋擔任監督後，成功奪回失去4年的優勝，不過在日本一大賽中不敵軟銀無法登頂。今年雖少掉山口俊及阿部慎之助兩名投打方面的支柱，在自由球員市場上也鎩羽而歸，但陣中還有坂本勇

木棒聯賽／平鎮高中二連霸 坐穩青棒霸主

一○八學年度高中棒球聯賽木棒組昨晚上演冠軍戰，平鎮高中以三比二擊敗穀保家商，以二連霸之姿拿下隊史第三冠，近期幾次重要盃賽都擊敗穀保拿下勝利，讓平鎮高中有了「青棒霸主」的自信。

木棒聯賽／穀保、平鎮8好手 拚中職選秀

今年高中棒球木棒聯賽冠軍戰場邊聚集不少球探，專注觀察平鎮高中與穀保家商的交手，兩支球隊至少八名球員打算投身職棒，今年中職選秀除了旅外勢力外，青棒人才庫也有大批新血衝擊前段順位。

木棒聯賽／1分輸給平鎮 穀保教頭：責任我扛

穀保家商在108學年度高中棒球聯賽木棒組冠軍戰，以2：3敗給平鎮高中，賽後不少球員激動落淚，總教練周宗志扛起大半責任，也...

中職／史上首次 開幕戰因疫情延後14天

中華職棒新球季原定十四日開打，由於新冠肺炎疫情難料，昨天在六搶一奧運資格賽確定延期後，聯盟立刻宣布開幕戰延後兩周，改到廿八日進行；中職會長吳志揚強調，接下來不管如何，還是希望各隊打完所有球季賽，他說：「不排除進行無觀眾比賽，就算沒觀眾也要打。」

6搶1／資格賽 延到6月17日

新冠肺炎疫情持續擴大，波及六搶一奧運資格賽，這項原定四月一日在台中洲際、斗六球場開打的一級國際賽，確定延到六月十七日原地再戰；至於東京奧運棒球賽是否受到影響，世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）目前無法評估，只能走一步算一步。

木棒聯賽／為選手加油 黃敏惠：盼大家永保愛棒球初心

108學年度高中棒球硬式木棒組聯賽冠軍戰昨晚6點閉幕，最後由平鎮高中以3比2打敗穀保家商，贏得冠軍，嘉義市長黃敏惠等人昨...

木棒聯賽／減重成功找回好投 陳志杰放眼後續大賽

108學年度高中棒球聯賽木棒組冠軍戰，平鎮高中以3：2擊敗穀保家商，「火球男」陳志杰先發7.1局僅失一分，最快球速148...

木棒聯賽／再次擊敗穀保 平鎮高中奪冠登青棒霸主

108學年度高中棒球聯賽木棒組冠軍戰，平鎮高中以3：2擊敗穀保家商，完成隊史首次木棒聯賽二連霸，也是第三冠，近期幾次重要...

中職／兄弟推出售票APP 29日主場首戰獅隊

中信兄弟隊今天宣布，球隊專屬售票APP三日正式上線，提供球迷更便捷的購票方式。

木棒聯賽／東體殿軍隊史最佳 台東青棒成長茁壯

108學年度高中棒球聯賽木棒組季軍戰，東大體中與普門中學纏鬥到七局才因後援崩盤，以1：8落敗，不過殿軍成績已是隊史最佳，...

木棒聯賽／鍾昀臻「中一日」後援 普門擊敗東體奪季軍

普門高中靠著七局下灌進六分，以8：1提前擊敗東大體中，在108學年度高中棒球聯賽木棒組拿下季軍，先發楊鈺翔5.1局失一分...

熱門新聞

NBA／威廉森飆生涯新高 擋不下詹皇大三元

NBA／詹姆斯提攜後輩 賽後不吝傳授威廉森

NBA／35分鐘完成41分、20籃板 希臘怪物創紀錄

布萊恩私下愛妻寵女 驟逝後昔溫馨舉動引人鼻酸

NBA／湖人釋出丹尼爾斯 空陣容名額待日後補強

NBA／跟隨哥哥腳步開投三分 洛培茲加入公鹿如魚得水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。