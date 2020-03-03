木棒聯賽／為選手加油 黃敏惠：盼大家永保愛棒球初心

108學年度高中棒球硬式木棒組聯賽冠軍戰昨晚6點閉幕，最後由平鎮高中以3比2打敗穀保家商，贏得冠軍，嘉義市長黃敏惠等人昨天也為選手加油，希望大家維持KANO「棒球魂」永不放棄精神，永保愛打棒球的初心。

比賽從2月10日至3月2日為期一個月，計有43支隊伍，164場比賽，總共歷經4階段循環晉級賽程，象徵「台灣甲子園」的比賽終於畫下完美的句點。

「熱血沸騰的加油與歡呼聲，感染我們每一個人」黃敏惠說，愛好運動是嘉義人的特色，愛棒球更是嘉義人的特質，感謝體育署支持．讓嘉義市立棒球場整修升級，到了年底舉辦諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，歡迎大家到時再來一起為年輕選手加油。

體育署長高俊雄表示，感謝市長提供充滿KANO精神、具有歷史意義的嘉義市立棒球場作為高中棒球硬式木棒聯賽的比賽場地，打完木棒賽冠亞軍戰後，市立棒球場就要開始整建，期待嘉義市立棒球場以嶄新的面貌迎來更多精彩賽事。

這次冠亞軍賽的二隊都是傳統強隊，平鎮高中棒球隊成立於民國92年，成員多來自新明國中青少棒隊歷屆畢業生，在歷任教練訓練下，成軍隔年就打進全國決賽前20強，近年參加全國大豐盃、東高盃、關懷盃、高中聯賽、玉山盃等大小賽事均有斬獲。

穀保家商青棒隊成立於民國84年，前身是東海中學青棒隊，職棒名人張誌家、陳志誠、林恩宇、高志綱、楊睿智、紀俊麟、鄭博壬、盧銘銓、葉詠捷等均畢業自該校。