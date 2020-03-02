木棒聯賽／1分輸給平鎮 穀保教頭：責任我扛

聯合報 / 記者蘇志畬／嘉義即時報導
最穀保家商在108學年度高中棒球聯賽木棒組冠軍戰，以2：3敗給平鎮高中。記者蘇志畬／攝影
最穀保家商在108學年度高中棒球聯賽木棒組冠軍戰，以2：3敗給平鎮高中。記者蘇志畬／攝影

穀保家商在108學年度高中棒球聯賽木棒組冠軍戰，以2：3敗給平鎮高中，賽後不少球員激動落淚，總教練周宗志扛起大半責任，也希望未來玉山盃王貞治盃能夠討回勝利。

穀保打線面對陳志杰7.1局，僅靠蔡佳諺、林辰勳在四局下連敲兩安，攻下一分，周宗志表示，其實陳志杰狀況不算好，球員對他掌握度不錯，只是幾次強勁的球剛好打到守備正面。

平鎮事前沒料到穀保派出劉予承先發，不過鎖定失投高球攻擊見效，讓他僅投2.1局就丟掉三分退場，接手的林昱珉反而繳出6.2局無失分的好投，僅被敲一安，還送出七次三振，周宗志表示：「投手調度是教練的責任，不怪球員，這場比賽我要負一半責任。」

不過穀保在九局下靠著林吳晉瑋、蔡佳諺接連安打，無人出局攻占一、三壘，令平鎮總教練吳柏宏嚇出一身冷汗，但最終只因暴投跑回一分，未能逆轉。周宗志表示，球員無論投打守都有發揮，值得肯定，「尤其打線到最後都還沒放棄。」

錯過冠軍，賽後穀保球員激動落淚，周宗志也勉勵他們，「比賽有輸有贏，最近連續幾次在冠軍賽輸給平鎮，球運不站在我們這邊，未來球員在小細節上要做得更好，高三球員還有最後兩個盃賽要努力。」

穀保 王貞治盃 玉山盃

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