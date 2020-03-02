木棒聯賽／減重成功找回好投 陳志杰放眼後續大賽

108學年度高中棒球聯賽木棒組冠軍戰，平鎮高中以3：2擊敗穀保家商，「火球男」陳志杰先發7.1局僅失一分，最快球速148公里，拿下勝投，也獲選MVP，高二的他說：「這只是一個過程，累積經驗，後面還有大比賽在等著我。」

平鎮總教練吳柏宏預估，夜間的比賽會讓球速在視覺上更快，因此派出擁有150公里實力的陳志杰先發。陳志杰開賽連續解決七人，直到三局下才投出保送中斷，唯一失分在四局下，被蔡佳諺、林辰勳連敲兩安，丟掉一分。

陳志杰認為今天控球整體表現不錯，比賽中段雖然有些不穩，但想辦法讓打者出局，投球策略著重球路壓低，讓對手打不好，除了拿手的直球，也用曲球搶好球數。

陳志杰在高一就飆出150公里的球速，U18世界盃因體重增加影響控球，減重10公斤後，將目標放在153公里，在木棒聯賽表現沉穩，他說：「投起來感覺更順了。」

賽後隊友也把勝利紀念球交給陳志杰，幫助球隊在木棒聯賽拿下二連霸，加上生涯首次獲得大賽MVP，陳志杰會把這顆球好好保留。