木棒聯賽／再次擊敗穀保 平鎮高中奪冠登青棒霸主

108學年度高中棒球聯賽木棒組冠軍戰，平鎮高中以3：2擊敗穀保家商，完成隊史首次木棒聯賽二連霸，也是第三冠，近期幾次重要盃賽都擊敗穀保拿下勝利，讓平鎮高中有了「青棒霸主」的自信。

平鎮高中看準青棒球員少打夜間賽事，球速在視覺上會更快，派出「火球男」陳志杰先發，結果投了7.1局僅被敲出四支安打，丟掉一分，另有四次三振、一次四壞，加上吳秉恩後援1.2局僅失一分，以一分差拿下勝利。

平鎮打線也在前段突破穀保先發劉予承的球路，首局董子恩安打建功，送回一分，三局上黃兆維三壘安打跟董子恩高飛犧牲打再添兩分，總教練吳柏宏表示，對劉予承沒特別研究，幸好董子恩兩次敲回打點，反而對手派出林昱珉後就打不好。