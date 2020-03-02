中職／兄弟推出售票APP 29日主場首戰獅隊

日本職棒聯盟熱身賽持續在「無觀眾」的狀態下進行，4連勝的橫濱DeNA昨天敗給西武，吞下熱身賽首敗。今年的熱身賽堪稱史上氣氛最特殊的一次，在2月26日NPB召集12球團代表召開臨時球團代表會議之後，宣佈

2020-03-02 07:00