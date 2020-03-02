中職／兄弟推出售票APP 29日主場首戰獅隊
中信兄弟隊今天宣布，球隊專屬售票APP三日正式上線，提供球迷更便捷的購票方式。
兄弟隊指出，售票APP採用無紙化動態電子票券，並新增「轉送」功能，方便將票券給朋友，省去超商取票手續費，球團售票網也改版成響應式網頁，未來使用手機就能快速搶票。
有關兄弟售票APP，球團強調Android 用戶可至「Play 商店」應用程式內搜尋「中信兄弟售票」， Ios用戶則到「App store」應用程式內搜尋「中信兄弟售票」，詳細使用說明請上：https://static.utiki.com.tw/Data/BROTHERS/Upload/中信兄 弟售票網－電子票券說明.pdf
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