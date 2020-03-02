快訊

11人旅行團以色列包機返台 1人出現發燒送醫

中職／兄弟推出售票APP 29日主場首戰獅隊

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中信兄弟隊售票APP出爐，三日正式上線。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊售票APP出爐，三日正式上線。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天宣布，球隊專屬售票APP三日正式上線，提供球迷更便捷的購票方式。

兄弟隊指出，售票APP採用無紙化動態電子票券，並新增「轉送」功能，方便將票券給朋友，省去超商取票手續費，球團售票網也改版成響應式網頁，未來使用手機就能快速搶票。

有關兄弟售票APP，球團強調Android 用戶可至「Play 商店」應用程式內搜尋「中信兄弟售票」， Ios用戶則到「App store」應用程式內搜尋「中信兄弟售票」，詳細使用說明請上：https://static.utiki.com.tw/Data/BROTHERS/Upload/中信兄 弟售票網－電子票券說明.pdf

中職新球季3月28日開打，兄弟作客桃園球場對決樂天桃猿隊，29日移師台中洲際球場和統一獅隊交手，進行主場首戰。

中信兄弟 統一獅 樂天

延伸閱讀

中職／郭俊麟壓制英雄砲火 王維中飆速150公里

中職／史上最晚開幕戰 下半季賽事無法確認

中職／新冠肺炎波及球季賽 吳志揚：沒觀眾也要打

中職／開幕戰延到28日進行 史上首次開季延賽

相關新聞

中職／新冠肺炎波及球季賽 吳志揚：沒觀眾也要打

新冠肺炎疫情蔓延，中職新球季開幕戰確定從3月14日延到3月28日，也是史上首次開季首戰非天氣因素延後；中職會長吳志揚表示...

6搶1／新冠肺炎疫情蔓延 延至6月17日開打

中華棒球隊備戰六搶一奧運資格賽，原定4月1日在台灣開打的賽事，因為受到新冠肺炎的影響，確定延到6月17到21日進行，比賽...

中職／開幕戰延到28日進行 史上首次開季延賽

六搶一奧運資格賽受到新冠肺炎影響，確定延到6月17日再打，地點仍在台中洲際、斗六球場，中華職棒依照2月27日領隊會議的決...

WBC／三方協議已讀不回 主辦權大聯盟說了算

根據媒體報導，2021年WBC世界棒球經典賽中華隊分在A組預賽，這組預賽主辦權由國內某家運動行銷公司取得，而非中職、棒協，外界看了一頭霧水。 經典賽由美國職棒大聯盟主辦，大聯盟與世界棒壘球總會(

日職／疫情難停 例行賽延賽或縮短難抉擇

日本職棒聯盟熱身賽持續在「無觀眾」的狀態下進行，4連勝的橫濱DeNA昨天敗給西武，吞下熱身賽首敗。今年的熱身賽堪稱史上氣氛最特殊的一次，在2月26日NPB召集12球團代表召開臨時球團代表會議之後，宣佈

中職／兄弟推出售票APP 29日主場首戰獅隊

中信兄弟隊今天宣布，球隊專屬售票APP三日正式上線，提供球迷更便捷的購票方式。

木棒聯賽／東體殿軍隊史最佳 台東青棒成長茁壯

108學年度高中棒球聯賽木棒組季軍戰，東大體中與普門中學纏鬥到七局才因後援崩盤，以1：8落敗，不過殿軍成績已是隊史最佳，...

木棒聯賽／鍾昀臻「中一日」後援 普門擊敗東體奪季軍

普門高中靠著七局下灌進六分，以8：1提前擊敗東大體中，在108學年度高中棒球聯賽木棒組拿下季軍，先發楊鈺翔5.1局失一分...

6搶1／大陸隊無法來台 延賽暫時鬆了一口氣

新冠肺炎疫情持續擴大，攸關中華棒球隊挑戰東京奧運的六搶一奧運資格賽，確定從4月1日延至6月17日，比賽地點仍是台灣，中華...

中職／郭俊麟壓制英雄砲火 王維中飆速150公里

樂天桃猿隊今天在高雄澄清湖球場對韓職英雄隊一軍進行熱身賽，前旅外投手郭俊麟、王維中披上猿隊球衣出賽，兩人聯手投六局失一分...

中職／史上最晚開幕戰 下半季賽事無法確認

新冠肺炎疫情一波接一波，中職新球季開幕戰確定延後兩周，3月28日將在桃園球場由樂天桃猿、中信兄弟隊交手，這是中職開打31...

日職／防範新冠肺炎波及 橫濱下令禁止球員外出

新冠肺炎疫情在日本持續延燒，正在進行春訓賽的橫濱DeNA在今天宣布新的對應策略，即日起客場之旅，教練團和球員都得遵行外出...

熱門新聞

NBA／威廉森飆生涯新高 擋不下詹皇大三元

全壘打王肥約爛尾其來有自 史丹頓恐成下一位

NBA／35分鐘完成41分、20籃板 希臘怪物創紀錄

NBA／詹姆斯提攜後輩 賽後不吝傳授威廉森

WBC／三方協議已讀不回 主辦權大聯盟說了算

NBA／湖人釋出丹尼爾斯 空陣容名額待日後補強

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。