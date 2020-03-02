木棒聯賽／東體殿軍隊史最佳 台東青棒成長茁壯

108學年度高中棒球聯賽木棒組季軍戰，東大體中與普門中學纏鬥到七局才因後援崩盤，以1：8落敗，不過殿軍成績已是隊史最佳，總教練葉明嘉希望未來的比賽都能打進四強，代表台東的青棒勢力已經成長茁壯。

東體先發投手葉銘輝壓制六局僅失兩分，僅落後普門一分，總教練葉明嘉認為有機會突破對方後援投手鍾昀臻，不過七局東體牛棚投手單局丟掉六分被「扣倒」，葉明嘉表示：「一開始葉銘輝的下勾讓對方打擊節奏不好，畢竟打了四階段，不苛責他們。」

跟去年靠著余謙、黃弘毅兩大主力投手打天下不同，今年東體主打團體戰，有八位投手可分攤局數，打擊上也不會讓壓力全部交給林政華，葉明嘉表示：「這是優勢之一，讓對方比較難猜測先發投手，像今天對方可能猜不到我們用下勾先發，前段也有咬住分數。」