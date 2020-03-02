木棒聯賽／鍾昀臻「中一日」後援 普門擊敗東體奪季軍
普門高中靠著七局下灌進六分，以8：1提前擊敗東大體中，在108學年度高中棒球聯賽木棒組拿下季軍，先發楊鈺翔5.1局失一分非自責分獲得勝投，只休息一天的鍾昀臻主動請纓上陣，後援1.2局無失分。
普門與東體在前四局上演投手戰，直到五局上東體靠著失誤加安打拿下第一分，普門也在五局下靠著楊閔貽安打、劉貴元高飛犧牲打取得兩分超前。
東體先發投手葉銘輝壓制六局僅失兩分，七局換投後被普門攻破防線，馬傑森、馬鋼安打串連，各帶有兩分打點，傅碩章、詹瑋晨安打再敲回兩分，將差距拉開到七分，提前結束比賽。
剛接手不久，就在木棒聯賽拿下隊史第三座季軍，普門總教練洪榮宏已經很滿意，「如果一下子就有好成績，我也怕自己會驕傲，就慢慢經營，未來設定每一年都能打進八強。」
鍾昀臻兩天前才完封高苑工商，但因用球數僅97球，今天仍上場為球隊關門，洪榮宏表示，場邊已經有兩位投手在熱身，「但他的企圖心很強，一直問他，他都說手臂完全不會痛。」
結束高中最後一年的木棒聯賽，馬傑森、馬鋼的「馬馬連線」面臨拆夥，兩人從國三開始建立的好交情，也約好未來繼續延續，雖然投入選秀時間可能不同，但都以職棒為目標，不過到時能否同隊無法選擇，馬鋼笑說：「同隊當然很好，不同隊也會在場上噹他一下。」
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