木棒聯賽／鍾昀臻「中一日」後援 普門擊敗東體奪季軍

普門高中靠著七局下灌進六分，以8：1提前擊敗東大體中，在108學年度高中棒球聯賽木棒組拿下季軍，先發楊鈺翔5.1局失一分非自責分獲得勝投，只休息一天的鍾昀臻主動請纓上陣，後援1.2局無失分。

普門與東體在前四局上演投手戰，直到五局上東體靠著失誤加安打拿下第一分，普門也在五局下靠著楊閔貽安打、劉貴元高飛犧牲打取得兩分超前。

東體先發投手葉銘輝壓制六局僅失兩分，七局換投後被普門攻破防線，馬傑森、馬鋼安打串連，各帶有兩分打點，傅碩章、詹瑋晨安打再敲回兩分，將差距拉開到七分，提前結束比賽。

剛接手不久，就在木棒聯賽拿下隊史第三座季軍，普門總教練洪榮宏已經很滿意，「如果一下子就有好成績，我也怕自己會驕傲，就慢慢經營，未來設定每一年都能打進八強。」

鍾昀臻兩天前才完封高苑工商，但因用球數僅97球，今天仍上場為球隊關門，洪榮宏表示，場邊已經有兩位投手在熱身，「但他的企圖心很強，一直問他，他都說手臂完全不會痛。」