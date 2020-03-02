中職／郭俊麟壓制英雄砲火 王維中飆速150公里

樂天桃猿隊今天在高雄澄清湖球場對韓職英雄隊一軍進行熱身賽，前旅外投手郭俊麟、王維中披上猿隊球衣出賽，兩人聯手投六局失一分，王維中最快球速飆到150公里。

郭俊麟先發四局，面對15名打者被揮出四支安打，前三局讓對方掛零，四局下兩出局後，被英雄美籍洋砲默特（Taylor Motter）轟出左外野陽春砲，失掉唯一一分。

郭俊麟用63球完成四局任務，其中45顆好球，一共投出四次三振，最快球速144公里。

王維中五局下登板中繼，面對八名打者被揮出兩支安打、未失分，投34球有28顆好球，飆出三次三振。

郭俊麟、王維中目前還在尋求新球季合約，這是兩人今年首次在熱身賽實兵操演，投球內容都不錯，是否有機會參加6月17日開打的六搶一奧運資格賽值得觀察。