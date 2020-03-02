中職／史上最晚開幕戰 下半季賽事無法確認

新冠肺炎疫情一波接一波，中職新球季開幕戰確定延後兩周，3月28日將在桃園球場由樂天桃猿、中信兄弟隊交手，這是中職開打31年以來，首次出現聯盟正式宣布賽程表後，開幕戰因為外在因素被迫延後的情況，追平歷年開幕戰最晚開打紀錄。

中職過去最晚開季紀錄是2009年3月28日，由兄弟象、統一獅隊在天母球場對決，當年開幕戰延後是因季前進行世界棒球經典賽，也因如此，當年球季賽打到10月12日才結束，25日完成總冠軍賽。

中職本季賽事受到新冠肺炎疫情影響，未來是否還會生變值得觀察；中職副秘書長王惠民表示，新冠疫情變化太快，六搶一奧運資格賽也有異動，賽程表先排到上半季結束，下半季還無法確認，要看疫情演變再做調整。

中職會長吳志揚今天宣布，邀請台北醫學大學教授陳宜民協助聯盟防疫小組，全力做好接下來比賽的防疫工作。

吳志揚表示，新冠肺炎疫情、甚至東京奧運打不打，都和中職賽事環環相扣， 一旦奧運停賽或延後，造成六搶一奧運資格賽不打，下半季賽事又是另一回事。