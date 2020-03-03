日職／央聯季前分析 預測巨人、廣島兩強爭冠

聯合新聞網 / 福耳
日本職棒2020球季即將開打，中央聯盟各隊誰會是最後贏家？ 擷圖自日本職棒官方網站
日本職棒2020球季即將開打，中央聯盟各隊誰會是最後贏家？ 擷圖自日本職棒官方網站

讀賣巨人

巨人上季在原辰德回鍋擔任監督後，成功奪回失去4年的優勝，不過在日本一大賽中不敵軟銀無法登頂。今年雖少掉山口俊及阿部慎之助兩名投打方面的支柱，在自由球員市場上也鎩羽而歸，但陣中還有坂本勇人、丸佳浩、岡本和真、菅野智之等國家級好手，投打整體戰力在6隊中仍屬第一，如果季前補進的幾名新洋將能發揮一定的水準，那巨人的優勝更是十拿九穩了。(真心希望陽岱鋼今年能在巨人奪冠之路上扮演重要的角色。)

廣島東洋鯉魚

去年要挑戰4連霸的廣島，球季終盤竟然以半場勝差無緣季後賽。季後菊池涼介續留，戰力與去年相差不大，先發投手有強森(Kris Johnson)、大瀨良大地、野村祐輔、床田寬樹及去年第一指名森下暢仁等，牛棚是廣島比較需要擔心的部分，去年表現不穩的終結者中崎翔太，在季後開刀勢必趕不上開季，如何調整維持牛棚戰力也是新上任的佐佐岡真司監督要解決的問題。在打擊方面，廣島去年養起了西川龍馬，小園海斗及坂倉將吾也是可以期待的年輕小將，就看上季嚴重不振的田中廣輔及松山竜平能否在本季復活了。

橫濱DeNA海灣之星

筒香嘉智在去年季後轉戰美國對DeNA的戰力來說有一定的影響，但DeNA今年仍然具有打進季後賽的實力。雖然東克樹動手術本季絕望，但12強國手今永昇太、濵口遙大、上茶谷大河、重回先發的石田健大及櫻井周斗、坂本裕哉兩名小將都是先發輪值人選， 牛棚則有山崎康晃坐鎮；打線有近年持續交出穩定的打擊數據的雙洋砲羅培茲(Jose Lopez)及索托(Neftalí Soto)，季前又補進在至今的熱身賽表現不錯的新洋將奧斯汀(Tyler Austin)，DeNA近期也嘗試擺上3洋砲的先發打線陣容，如果他能補上筒香的火力缺，那對DeNA來說是個好消息，不過這樣會影響到牛棚洋投的名額，因此打線中其他本土打者如佐野惠太及伊藤裕季也等也必須要有加速成長的自覺。

中日龍

中日上季雖然排名第5，但與前兩名的勝差其實只有3場，而且失分是聯盟最少，投手的戰力堅強。今年的先發輪值預計有柳裕也、大野雄大、羅梅洛(Enny Romero)、小笠原慎之介及梅津晃大等，牛棚也有一定的水準，比較要擔心的是打線得分能力。中日上季的總得分是倒數第二，全壘打則是最少，洋砲畢謝德(Dayan Viciedo)及福田永將兩人是全隊最多轟的球員，不過也僅有18轟，球隊長程砲火及得分能力的提升程度，攸關中日是否能重返暌違8年的季後賽。

東京養樂多燕子

養樂多這幾年與西武類似，都是以打線掩護投手的隊形，只不過投手表現比西武更糟。今年先發投手戰力仍然不足，輪值中的石川雅規、高梨裕稔、小川泰弘、原樹理及高橋奎二，去年都不到10勝，防禦率也都偏高，如果去年曾來台打冬盟的18年第一指名清水昇，及上季受傷只先發4場但表現不錯的蘇亞雷斯(Albert Suarez)能交出優於去年的表現，那對於養樂多的先發投手戰力幫助很大，牛棚則是相對穩定；打線方面由於巴倫汀(Wladimir Balentien)的離隊，火力會受到很大的影響，補進的新洋砲艾斯卡巴(Alcides Escobar)是名守備優異腳程快的打者，但缺乏長程砲火，要補上火力缺口並不是件容易的事，得分還是只能靠山田哲人、青木宣親、村上宗隆等本土打者了。

阪神虎

阪神上季在投打呈現兩極的表現，團隊投手防禦率是聯盟最低，但總得分也是聯盟最低，全壘打則是第二少，打線並沒有太大的威脅性。去年季後多名有實績的洋投離隊，補進來的新洋投能否投出相同的成績，是投手群要維持上季表現的關鍵；至於悲情的打線部分，主要的補強還是在洋砲，曾是陳偉殷隊友的包爾(Justin Bour)及從韓職轉戰日本的桑德斯(Jerry Sands)是今年新戰力，如果能夠打破近年阪神的洋砲魔咒，那球隊就有連兩年打進季後賽的希望。

央聯預測排名順位：巨人、廣島、DeNA、中日、養樂多、阪神

讀賣巨人 養樂多 廣島鯉魚 阪神虎 中日龍

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