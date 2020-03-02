中職／新冠肺炎波及球季賽 吳志揚：沒觀眾也要打

新冠肺炎疫情蔓延，中職新球季開幕戰確定從3月14日延到3月28日，也是史上首次開季首戰非天氣因素延後；中職會長吳志揚表示，新冠肺炎疫情難料，接下來不管如何，還是希望各隊能夠打完120場球季賽，這不但關係聯盟紀錄，也關係球員延續生涯。

六搶一奧運資格賽確定從4月1日延到6月17日，中職今天再度調整上半季賽事，將從3月28日進行到7月5日，奧運資格賽期間、6月9日到17日暫停賽事。

新冠肺炎疫情難料，吳志揚強調「不排除進行無觀眾比賽，就算沒觀眾也要打」，目前是這樣認為，除非未來疫情加重到球員接觸都有問題。

中職過去30個球季曾經出現兩次球季賽停賽，包括1999年921大地震，造成停賽兩周，2008年米迪亞暴龍隊被停權，對兄弟象隊最後兩戰未打。

吳志揚表示，過去停賽「天災人禍都有」，今年希望各隊打完比賽，除了聯盟紀錄、球員生涯，對觀眾也是心靈慰藉。