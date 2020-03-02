快訊

3月5日起實施口罩新制！成人每7天可買3片、兒童7天5片

新冠肺炎院內感染再增1人 案34六旬婦的女兒確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／開幕戰延到28日進行 史上首次開季延賽

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
中職開幕延賽。 報系資料照
中職開幕延賽。 報系資料照

六搶一奧運資格賽受到新冠肺炎影響，確定延到6月17日再打，地點仍在台中洲際、斗六球場，中華職棒依照2月27日領隊會議的決議，新球季開幕戰延至3月28日舉行。

今年開幕戰原定3月14日在桃園球場進行，由樂天桃猿、中信兄弟隊交手，重演去年爭霸戰的戲碼，今天確定延後兩周再戰。

中職過去30個球季開幕戰從未因為「非天候」導致延後，每次打不成都是下雨，今年因為新冠肺炎蔓延，聯盟做出重大宣布，這也是中職史上首次開幕戰因為外在因素延期。

中職今天發表聲明如下：

「世界棒壘球總會與主辦方中華職業棒球大聯盟及中華棒球協會宣布，原訂於四月一日至五日於台中及斗六舉辦的第32 屆奧運會2020東京WBSC棒球最終資格賽（6搶1），考量到新型冠狀病毒對教練選手、工作人員以及觀眾健康安全的影響，決定延期至6月17日至6月21日舉行。

同時，考量疫情影響以及最終資格賽延期的結果，中華職業棒球大聯盟也依照2月27日領隊會議的決議，職棒31年開幕戰延期至3月28日舉行。」

棒球 中職 大聯盟

延伸閱讀

WBC／三方協議已讀不回 主辦權大聯盟說了算

中職／火力不足 悍將馴龍失敗

中職／羅力4局6K壓制味全 洪總很滿意

中職／打線熄火+跑壘失誤 洪一中：狀況很多

相關新聞

6搶1／新冠肺炎疫情蔓延 延至6月17日開打

中華棒球隊備戰六搶一奧運資格賽，原定4月1日在台灣開打的賽事，因為受到新冠肺炎的影響，確定延到6月17到21日進行，比賽...

中職／開幕戰延到28日進行 史上首次開季延賽

六搶一奧運資格賽受到新冠肺炎影響，確定延到6月17日再打，地點仍在台中洲際、斗六球場，中華職棒依照2月27日領隊會議的決...

WBC／三方協議已讀不回 主辦權大聯盟說了算

根據媒體報導，2021年WBC世界棒球經典賽中華隊分在A組預賽，這組預賽主辦權由國內某家運動行銷公司取得，而非中職、棒協，外界看了一頭霧水。 經典賽由美國職棒大聯盟主辦，大聯盟與世界棒壘球總會(

日職／疫情難停 例行賽延賽或縮短難抉擇

日本職棒聯盟熱身賽持續在「無觀眾」的狀態下進行，4連勝的橫濱DeNA昨天敗給西武，吞下熱身賽首敗。今年的熱身賽堪稱史上氣氛最特殊的一次，在2月26日NPB召集12球團代表召開臨時球團代表會議之後，宣佈

日職／防範新冠肺炎波及 橫濱下令禁止球員外出

新冠肺炎疫情在日本持續延燒，正在進行春訓賽的橫濱DeNA在今天宣布新的對應策略，即日起客場之旅，教練團和球員都得遵行外出...

中職／火力不足 悍將馴龍失敗

富邦悍將隊前天在官辦熱身賽首戰狂揮十八安大勝統一獅隊，昨天移師斗六棒球場對戰味全龍隊，儘管有羅力繳出四局無失分好投，但打...

木棒聯賽／穀保、平鎮今爭冠 強碰強

一○八學年度高中棒球聯賽木棒組冠軍戰今天下午六點開打，平鎮高中與穀保家商兩支「不敗」球隊正面對決，想討回冠軍的穀保先要放...

中職／羅力4局6K壓制味全 洪總很滿意

富邦悍將隊今天在官辦熱身賽第2戰對戰味全龍隊，洋投羅力先發上陣，主投4局，被敲2支安打，送出6次三振，沒有失分，羅力自認...

中職／打線熄火+跑壘失誤 洪一中：狀況很多

富邦悍將隊今天官辦熱身賽晚場對戰味全龍隊，打線在比賽後段才回溫，第9局將比數扳平，但因跑壘失誤沒再多添分數，終場與龍隊以...

中職／羅力4局無失分 悍將、龍隊3：3握手言和

富邦悍將隊今天在官辦熱身賽對戰味全龍隊，羅力先發4局，送出6次三振，沒有失分，但打線沒有發揮，前8局打完還以1：3落後，...

中職／悍將第5號先發 游霆崴、黃亦志競爭

富邦悍將隊今年4名洋投都是熟面孔，1月底就全數抵台報到是一軍4隊最早，儘管包林傑因腳傷還未登板實戰，但開季3洋投仍未定，...

中職／龍隊最老吳宗峻 跟年輕「小龍」當朋友

35歲外野手吳宗峻去年加入新軍味全龍隊，成為全隊最年長的選手，以職棒老經驗帶領龍隊年輕球員，儘管「代溝」難免，吳宗峻笑說...

熱門新聞

布萊恩空難照傳外流 遺孀委任律師痛斥洛城員警

網球／再演4年前戲碼 謝淑薇臉書砲轟網協遴選辦法

NBA／威廉森飆生涯新高 擋不下詹皇大三元

全壘打王肥約爛尾其來有自 史丹頓恐成下一位

NBA／35分鐘完成41分、20籃板 希臘怪物創紀錄

NBA／柯瑞復出延遲無礙士氣 勇士將士用命挫太陽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。