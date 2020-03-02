中職／開幕戰延到28日進行 史上首次開季延賽

六搶一奧運資格賽受到新冠肺炎影響，確定延到6月17日再打，地點仍在台中洲際、斗六球場，中華職棒依照2月27日領隊會議的決議，新球季開幕戰延至3月28日舉行。

今年開幕戰原定3月14日在桃園球場進行，由樂天桃猿、中信兄弟隊交手，重演去年爭霸戰的戲碼，今天確定延後兩周再戰。

中職過去30個球季開幕戰從未因為「非天候」導致延後，每次打不成都是下雨，今年因為新冠肺炎蔓延，聯盟做出重大宣布，這也是中職史上首次開幕戰因為外在因素延期。

中職今天發表聲明如下：