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日職／防範新冠肺炎波及 橫濱下令禁止球員外出

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
防範新冠肺炎波及，日職橫濱隊下令禁止球員外出。 擷圖自推特
防範新冠肺炎波及，日職橫濱隊下令禁止球員外出。 擷圖自推特

新冠肺炎疫情在日本持續延燒，正在進行春訓賽的橫濱DeNA在今天宣布新的對應策略，即日起客場之旅，教練團和球員都得遵行外出禁止令，主場作戰時也會要求盡量在家，減少非必要的外出，宿舍部分也是採禁足式管理。

橫濱DeNA所在的神奈川縣是日本疫情的重災區之一，目前有20個確診案例，先前第一個死亡案例也在此處，另外，前幾周鑽石公主號就是停泊在橫濱港外。

日前北海道宣布進入緊急狀態，在地的日本火腿配合政策頒布禁足令；橫濱DeNA同樣下令禁止教練和球員外出，而且還讓隊醫加入防疫工作，若是有家中成員發燒超過37.5度、身體倦怠、久咳等症狀，都會請隊醫前去照看和判斷，做好第一步就醫處理。

橫濱DeNA現在已經每天測量全體隊職員體溫，前來採訪的媒體也得遵守規範，今後會再視日本國內疫情狀況，隨時加強防疫措施。

日職官辦熱身賽雖然現在照常進行，但是採閉門比賽，至於即將開打的例行賽會受到如何影響，還有待進一步決定；日媒報導，日職主席齊藤惇今天將和日本職業足球聯賽（J-League）主席共同商量對策，預計召開記者會宣布決議。

橫濱 日本火腿

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