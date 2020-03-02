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MLB／「前田說要投變速球」 筒香定格看到直球進壘

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
筒香嘉智。 法新社
筒香嘉智。 法新社

雙城和光芒的春訓賽上演日本內鬥，剛轉隊到雙城的前田健太雖然先發2.2局失三分承擔敗投，但和同胞後輩筒香嘉智間的對決占上風，製造兩個飛球出局，兩人約定好要盡快相約吃晚餐。

前田健太的春訓賽第二場先發，受到新隊友的守備失誤拖累，二局下雖然挨轟一口氣掉三分，但前兩名跑者都不算自責分，終場雙城以2：8輸球，他只能悲情扛敗。

前田健太此役最大收穫就是和筒香嘉智重演日職時期的對決，面對這位光芒先發第二棒、左外野手，前兩局皆讓他揮成飛球出局，複製過去對戰打擊率只有1成88的情節。

儘管對決維持下風，筒香嘉智仍透過翻譯表示，「我很開心，也很享受那一刻。」他進一步透露兩人賽前交談時，前田健太明明說好會先投一顆變速球，沒想到第一球來的是速球進到好球帶，讓他看傻眼，「我在等變速球，所以沒揮那顆。」

前田健太退場後，筒香嘉智也沒敲出安打，此役三支0，還吞一K，打擊率下滑至3成33。

就算沒見到筒香嘉智同場發揮，前田健太仍對他充滿信心，「現在還是春訓早期，所以他仍在做調整，就我看來他完全是個重砲手，身上充滿許多力氣。」

前田健太 筒香嘉智 雙城

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