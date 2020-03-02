聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／張育成中斷連兩場敲安 滾地球換打點
印地安人今天春訓賽分頭出擊，台將張育成在和響尾蛇的比賽中，擔任先發第二棒、游擊手，三打數盡墨，但靠著一個滾地球出局賺進一分打點，終場以10：6和隊友共享勝利喜悅。
張育成一局下首打席被三振，三局下游擊方向滾地球出局，五局下二、三壘有人的機會，雖然再次揮出游擊滾地球遭刺殺，但換到一分打點，助印地安人擴大比數領先。
六局上印地安人大幅更換守備陣容，張育成也結束此役任務，中斷前兩場安打的他，目前春訓18打數四安打，打擊率2成22，帶有兩分打點。
另外張育成今天也在四局上參與一次雙殺守備，春訓站防游擊32局，守下全部13個機會，反到三壘只守了四局、處理過兩顆球，但守備率皆維持在百分之百。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言