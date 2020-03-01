中職／羅力4局6K壓制味全 洪總很滿意

富邦悍將隊今天在官辦熱身賽第2戰對戰味全龍隊，洋投羅力先發上陣，主投4局，被敲2支安打，送出6次三振，沒有失分，羅力自認感覺不錯，總教練洪一中也對他的表現十分滿意，「速度有比前一場好一點。」

羅力在2月18日於自辦熱身賽首度先發，對戰中信兄弟主投1.2局用30球，失1分，最快球速139公里。今天在官辦熱身賽首度亮相，先發4局無失分，用59球繳出好投，最快球速達146公里。

對於羅力第2場實戰的表現，洪一中表示：「很不錯，速度有比前一場好一點，今天有到140幾公里。」羅力的下一場出賽，預計也會讓他把用球數提高至70球。

羅力今天賽後則表示，自己的感覺很不錯，但還有一些地方要調整，尤其要加強直球的控球，要把球控制到自己要的位置。

目前羅力按照正常開季的步調調整，但今年開幕戰可能因6搶1延賽而延後兩周至3月28日開打，羅力表示，自己還是照著一樣的節奏走，到時候看賽程的安排狀況再來做調整。