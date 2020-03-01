中職／打線熄火+跑壘失誤 洪一中：狀況很多

富邦悍將隊今天官辦熱身賽晚場對戰味全龍隊，打線在比賽後段才回溫，第9局將比數扳平，但因跑壘失誤沒再多添分數，終場與龍隊以3：3握手言和，總教練洪一中指出，這是球隊今年第一場夜間賽事，打擊掌握度還沒有那麼好。

昨天悍將隊首場官辦熱身賽在午場賽事對上統一獅隊，全場敲出18支安打，包括2發全壘打，以12：6勝出。但今天打線熄火，前3局沒有安打，打完8局共敲5安，以1：3落後給味全龍隊，9局上靠安打串連將比數扳平。

洪一中指出，這是球隊今年第一場在晚上的比賽，打擊掌握得還沒有那麼好，對投手球速的感覺和球感都不是那麼理想，加上現在還在熱身賽階段，棒次的安排還沒有辦法那麼順暢的去銜接，也要藉由這段時間找出最合適的棒次。

悍將隊在9局上掀起反撲，但跑壘卻狀況連連，錯失超前比數的機會，洪總說：「不只跑壘，比賽中出現很多狀況，這兩場比賽（官辦熱身賽）已經出現了3次跑壘失誤，有跟他們提醒，熱身賽就是要盡力去做，再從中找出缺點，犯錯的人也要去思考，找出缺點改善。」