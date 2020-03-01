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中職／羅力4局無失分 悍將、龍隊3：3握手言和

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
富邦悍將投手羅力。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
富邦悍將投手羅力。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

富邦悍將隊今天在官辦熱身賽對戰味全龍隊，羅力先發4局，送出6次三振，沒有失分，但打線沒有發揮，前8局打完還以1：3落後，直到9局上將比數扳平，9局打完兩隊以3：3握手言和。

悍將隊打線今天前4局則僅敲出1支安打，5局上面對前悍將隊投手羅嘉仁，李宗賢揮安打展開攻勢，推進上得點圈後，靠暴投跑回全隊第1分，悍將隊先馳得點。

龍隊則在5局下面對悍將隊第2任投手林晨樺，高淮安轟出右外野方向的陽春全壘打將比數扳平。7局下對上左投賴鴻誠，龍隊郭天信選到保送上壘，曾傳昇揮出二壘打送回超前分，洪瑋漢滾地球再送回1分，龍隊3：1超前。

悍將隊直到9局下展開反攻，林志洋敲安打，張正偉揮出三壘打先追回1分，王正棠補上安打將比數扳平，但他隨後在一壘被牽制出局，胡金龍在2出局後又選到保送上壘，林益全揮出左外野安打，但在一、二壘間被夾殺出局，瓦解悍將隊攻勢。

悍將隊今天推洋投羅力出馬，是他今年熱身賽第2度先發，主投4局，被敲出2支安打，送出6次三振，沒有失分，之後林晨樺、陳明軒、賴鴻誠、林羿豪、陳鴻文各投1局，其中林晨樺失1分、賴鴻誠掉2分，全場讓龍隊敲出4支安打。

龍隊則由吳俊杰先發，先發3局沒有被敲出安打，之後由牛棚投手輪番上場各投1局，羅嘉仁中繼1局失1分，陳冠偉第9局登板被敲4支安打，失2分。

賴鴻誠 羅力 林晨樺 富邦悍將 味全龍

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