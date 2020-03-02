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WBC／三方協議已讀不回 主辦權大聯盟說了算

聯合新聞網 / Ramos
經典賽各組預賽由誰來辦，大聯盟官方說了算。 擷圖自大聯盟官方網站
經典賽各組預賽由誰來辦，大聯盟官方說了算。 擷圖自大聯盟官方網站

根據媒體報導，2021年WBC世界棒球經典賽中華隊分在A組預賽，這組預賽主辦權由國內某家運動行銷公司取得，而非中職、棒協，外界看了一頭霧水。

經典賽由美國職棒大聯盟主辦，大聯盟與世界棒壘球總會(WBSC)簽署合作協議，各國「報名參賽」交給WBSC，「主辦比賽」權利交給大聯盟，所以預賽、八強複賽、四強準決賽和決賽要給誰辦，大聯盟說了算。

上一屆經典賽A組預賽在南韓首爾高尺巨蛋舉行，當時韓方付出權利金200萬美元，折合新台幣約6000萬元，加上其他辦比賽費用，總計花了新台幣約1.35億元左右，最終以虧損新台幣數千萬元收場。

這次大聯盟當然也有問韓方，是否願意主辦預賽賽程，但權利金漲至300萬美元，有上一次虧錢的苦澀經驗，只好放棄；大聯盟探詢台灣辦比賽意願，中職遲未表態，可能就是評估沒賺頭，而且一開始就要掏出上億新台幣，光籌錢就傷透腦筋了，因此一直沒說Yes or No。

經典賽A組預賽將在台灣舉辦，當然是對中華隊有利，但權利金過高，票價也將會非常昂貴。 歐新社資料照片
經典賽A組預賽將在台灣舉辦，當然是對中華隊有利，但權利金過高，票價也將會非常昂貴。 歐新社資料照片

要知道，和WBSC舉辦的一級國際賽事(例如12強賽)不同，台灣主辦12強賽預賽是有利可圖的；然而，經典賽大部分權利收益都掌握在大聯盟官方手中，不管是台、韓主辦A組預賽，想要賺錢得費盡心思。

兩年前，體育署、中職、棒協簽署三方合作協議書，明文規定經典賽組、訓、報名參賽、主辦比賽等權利都在中職；可是，這份協議書對大聯盟官方是沒有任何意義的，大聯盟只管找到誰願意幫我主辦各地區賽事，想辦法收到權利金，讓比賽順利完成，如此簡單而已。

今天，大聯盟認為韓職、中職可能都無意願主辦，只好另想他法，與國內願意承擔風險的這家運動行銷公司牽上線合作，該公司很有大機會將與棒協合作，這就觸動中職最敏感神經，那就是「一級國際賽事報名參賽、主辦比賽權利在中職啊，為什麼變成這樣？」

其實大聯盟作法和中職立場都沒錯，檯面上棒協的確沒有去搶主辦權，也與運動行銷公司劃清界線，大家都沒錯，但放在一起卻感覺怪怪的，為什麼？

現在問題在於，中職既然掌握「主辦比賽」權利，聯盟和各球團有無取得共識？有沒有做好準備、籌好錢，想辦法把A組預賽主辦權搶下來？如果沒有，讓權利從手中溜走，「叫牌權」就不在中職，別忘了，經典賽莊家是大聯盟，他說怎樣就是這樣，根本不會管什麼三方協議書。

如今，由國內某家運動行銷公司拿下經典賽A組預賽主辦權，由於權利金上漲，辦比賽相關費用絕對不會少，為了盡可能收支平衡甚至賺錢，可以預期的是，中華隊比賽門票肯定不便宜。去年12強賽中華隊內野熱區票價高達2500元，一般區也要1800元，外野則是1000元，經典賽有可能更貴，球迷得有心理準備。

另一方面，和往年一級國際賽事相同，2021年經典賽為了錢和權的問題，接下來中職和棒協絕對會強烈攻防，然後體育署在跳出來扮演和事佬，大家再看怎麼「喬」。如果喬不攏，中職會不會有球團杯葛甚至退出中華隊組訓，就像2009、2017年經典賽這樣，有待時間驗證。

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