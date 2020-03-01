中職／悍將第5號先發 游霆崴、黃亦志競爭

富邦悍將隊今年4名洋投都是熟面孔，1月底就全數抵台報到是一軍4隊最早，儘管包林傑因腳傷還未登板實戰，但開季3洋投仍未定，另兩名本土先發投手則暫定為陳仕朋及游霆崴，黃亦志也有機會爭取。

悍將隊今年由索沙、羅力、伍鐸及包林傑組成豪華洋投陣容，其中包林傑在來台後因左腳掌不舒服，遲遲未在熱身賽登板，但總教練洪一中透露，他持續有在做上半身訓練，昨天也加入球隊練習，目前腳傷已不會痛。

若球季照原定安排於3月14日開打，包林傑恐怕來不及開季，但如今球季可能因6搶1延賽而改到3月28日開打，洪一中也直言：「應該是會延。」如此一來，包林傑將有望競爭開季洋投席次，洪總說：「未必來不及。」

至於本土先發投手，左投陳仕朋確定占一席，第5號先發人選是誰？洪總坦言還在測試游霆崴，「現在看起來，我們就陳仕朋、游霆崴兩個先發，黃亦志也可以。」

儘管開季時間未定，悍將隊一、二軍也已大致的分組，洪一中透露，今天帶來打官辦熱身賽的選手，只要表現好都有機會，但還是有可能做一些調整。

幾名年輕球員如新秀三壘手辛元旭及外野手王詩聰，目前都隨一軍出賽，同樣有機會爭取開季一軍名單，洪一中說：「他們滿認真的，看起來打得也還可以。」