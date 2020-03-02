日職／疫情難停 例行賽延賽或縮短難抉擇

日本職棒聯盟熱身賽持續在「無觀眾」的狀態下進行，4連勝的橫濱DeNA昨天敗給西武，吞下熱身賽首敗。今年的熱身賽堪稱史上氣氛最特殊的一次，在2月26日NPB召集12球團代表召開臨時球團代表會議之後，宣佈因應新冠狀病毒感染疫情，官辦熱身賽皆不開放觀眾，是日職史上第一次「無觀眾試合」。

日職各球團在春訓期間就實行多項的防疫政策，包括七局場中放氣球的活動暫時取消，並且禁止所有球迷與選手或吉祥物間的握手、簽名、拍照等互動。不過21日NPB秘書長井原敦才剛對外表示，沒有考慮取消官辦熱身賽或是比賽不開放觀眾進場等政策，卻不得不在短短幾天之內急轉直下，可見在這幾天內疫情擴大以及日本國內氛圍轉變的速度之快。

受新冠肺炎疫情影響，日本職棒官辦熱身賽採用閉門戰方式，球場觀眾席空無一人。例行賽是否能準時開打，恐怕也是很大的問題。 美聯社

剩下的總計72場熱身賽實行無觀眾試合，日本職棒聯盟會長斉藤惇以「痛苦的決定」來形容，可見這一波疫情的衝擊。由於日職熱身賽的門票收入歸屬各球團，使得剩下的所有熱身賽場次，在沒有國家基金援助的情況下對各球團將是不小的打擊。當然也產生了不小的經濟損失，有學者推估少了72場比賽開放觀眾進場的比賽，整體經濟損失將超過140億日圓以上。

雖然取消比賽也是選項之一，不過考量到選手狀況需要藉由熱身賽調整，因此還是讓比賽進行。另外的目的也是希望將風險在熱身賽期間降到最低，能夠讓3月20日開幕戰如期開打。巨人隊監督原辰德表示：「事態嚴重，不過必須往前看，這是能順利迎接球季開幕的最佳決策！」率先宣佈延期的日本職業足球J聯盟，將3月15日為止的94場J1、J2比賽延期，傳統國技相撲的定期聯賽也宣佈跟進採取無觀眾。因此3月中旬將是各運動賽事做出重大決定的分歧點。

9年前的2011年3月11日發生東日本大地震，曾經將開幕戰延後2個星期到4月12日開打，不過當時因為考量對整體經濟的影響，加上還有「比賽可以為災區人民帶來勇氣」的響亮口號，因此在優先配合政府節電政策的情況下，支持延後2週後開打的正面聲音不低。然而這一次狀況卻大不相同，依照目前的疫情發展，日本不僅很難看到3月中旬停歇的趨勢，甚至於更多人憂心屆時將會更加擴大，只要進場看比賽就會產生傳染風險。另外還有12球團的選手中萬一有人遭受感染的問題，在在都使得接下來對於例行賽的應變對策變得更加受到矚目。

東京巨蛋球場前面貼出的「無觀客試合」公告。 美聯社

針對例行賽，斉藤惇會長表示：「現在無法立刻回答，不過可行的話我們希望舉行。」語帶保留，媒體則多不看好能如期開幕。屆時日職例行賽是否延期？雖然延期之後必須考量到原本就已經被東京奧運壓縮的日程，不過現在連東京奧運會本身的狀況都出現變數，可見問題之複雜。那麼繼續實行「無觀眾試合」的機會呢？由於如此一來，龐大的票房及周邊收入的損失都將難以估計，對選手投入比賽的動力也會有影響，因此可能性相當低。而如果被迫只能縮短球季賽程，對團隊以及選手的紀錄將是一大打擊，也影響到戰績排名的公平性，但到時候也有可能是不得不為的做法。

日職比賽多在密閉空間內的巨蛋球場舉行，經過超過3個小時的觀戰時間，安全性問題勢必會遭受檢視，接下來完全受到疫情所牽動。位居日本職業運動龍頭地位的日本職棒，面對疫情未見歇止跡象的艱困局面，將是重大抉擇的關鍵時刻。