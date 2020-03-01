中職／龍隊最老吳宗峻 跟年輕「小龍」當朋友

35歲外野手吳宗峻去年加入新軍味全龍隊，成為全隊最年長的選手，以職棒老經驗帶領龍隊年輕球員，儘管「代溝」難免，吳宗峻笑說：「要融入他們，跟他們像好朋友一樣。」

龍隊重返中職重新組隊，球員陣容十分年輕，幾名被釋出後重返職棒的球員，包括吳宗峻、羅嘉仁，以及透過擴編選秀加入的廖文揚、曾陶鎔等球員，則扮演領頭角色。

然而與「小龍」們的年紀差距，也讓這些學長直呼有代溝，需要花時間了解年輕球員的話題，吳宗峻就笑說：「像是他們在講什麼『是在哈囉』，一開始我都聽不懂。」

目前龍隊球員仍在累積經驗，為明年升一軍做準備，至今在熱身賽對上各隊一軍都挨打，吳宗峻認為，他們的經驗比較不足，自己也會分享一些過去的經驗，希望幫助他們成長。

今年初龍隊舉辦重訓營，總教練葉君璋讓吳宗峻跟著教練團參與指導工作，也有計畫看時機讓吳宗峻轉任教練。對此吳宗峻表示，重訓營結束後，自己還是回歸球員身分，被定為在比賽後段上場。

昨天龍隊官辦熱身賽對上樂天桃猿隊，吳宗峻也扮演好自己的角色，第9局上場代打，從陳禹勳手中揮出全壘打。今天與前東家悍將隊交手，賽前還被昔日隊友們猛虧是「代打之神」。