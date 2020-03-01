中職／中信兄弟5轟獵獅 林書逸3安3打點火力旺
中信兄弟隊與統一獅隊在中職官辦熱身賽首度交手，中信五發全壘打逆轉敲出三轟的獅隊，以13：4拿下二連勝，統一獅則慘吞三連敗，且三場至少都丟掉12分。
統一獅在二局下靠著楊家維的左外野兩分全壘打、三局下蘇智傑與郭阜林連兩打席「背靠背」開轟，取得4：2領先，不過先發洋投羅里奇三局投完退場後，後援投手開始失血。
中信隊靠著外野手林書逸在四局上的三分砲逆轉比數，岳東華場地安打追加一分打點，五局上蘇緯達安打帶有兩分打點，許基宏再補上兩分砲，將比數拉開到10：4，六局上周思齊、陳文杰各敲一發陽春砲，九局上吳東融在滿壘時敲安再添一分。
加上陳家駒在三局上的陽春砲，中信全隊敲出五轟、19支安打，林書逸三安、三打點表現最佳，許基宏也有兩安、三打點，開路先鋒王威晨也貢獻三安。
先發投手廖乙忠3.2局被敲出六安，包含三發全壘打，丟掉四分，另有四次三振一次保送，在隊友火力支援下仍拿勝投；中繼的鄭佳彥0.1局、吳哲源1局、陳柏豪1局、蔡齊哲1局、吳俊偉1局及李振昌1局，都未失分。
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